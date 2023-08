VIDEO: Indické vozítko ladně sjelo na povrch Měsíce, průzkum pólu začal

Šéf Indické organizace pro kosmický výzkum (ISRO) S. Somanath podle agentury Reuters uvedl, že modul i vozítko jsou v dobrém stavu a obě zařízení fungují bez problémů, nicméně experimenty mají teprve začít. Správnost fungování všech systémů potvrdila i ISRO na síti X.

Šestikolové robotické vozítko Pragján nese dva nástroje k provádění experimentů s chemickým složením a nácviku pro plánování cesty robota pro budoucí průzkum.

Somanath dále uvedl pro CNN News, že ISRO vůbec poprvé čelí na měsíčním povrchu mnoha těžkostem, jako kupříkladu měsíčnímu prachu a teplotě, které mohou ovlivnit funkci zařízení: „Do pohyblivých částí se může dostat měsíční prach a ty se mohou zadřít. Nemusí fungovat ložiska, nemusí fungovat motory.“

Podle vědce je měsíční prach zcela jiný, než jaký si dovedeme představit z podmínek na Zemi. Vlivem absence atmosféry se velmi jemný prach může doslova přilepit na povrch vozítka a negativně ovlivnit jeho fungování.

„Uvidíme, jak to půjde. Budeme tomu čelit, právě proto objevujeme. Kdyby bylo všechno známé, nebyla by to žádná zábava,“ dodal Somanath.

Indický projekt přistání na Měsíci pracuje s rozpočtem v přepočtu asi 6,2 mld. korun a jde o druhý pokus. První mise z roku 2019 Čandraján-2 úspěšně dosáhla orbitu, ale modu při přistání havaroval.

Jižní pól Měsíce přitahuje vědce pro zásoby zmrzlé vody, jež by se v budoucnu mohla stát zdrojem paliva, kyslíku a pitné vody pro příští mise.

Vozítko nazvané Pragján, což v sanskrtu znamená „moudrost“, váží 26 kilogramů, je poháněno solární energií. Jeho životnost je plánována nejméně na jeden lunární den, což je asi 14 pozemských dní.