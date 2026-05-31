Pozorní sledovatelé oblohy a vesmírných úkazů si možná všimli, že nedělní úplněk je neobvyklý z hlediska toho, že je to již druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. A to není příliš časté, dokonce se pro takovou událost vžilo v angličtině označení „once in a blue moon“, což se do češtiny překládá jako „jednou za uherský rok“.
Právě z anglické verze tohoto rčení pak vychází označení blue moon, u nás by se asi analogicky mělo používat označení „uherský Měsíc“. Ale tady už se na rčení nehraje, a tak i v Česku uvidíme na obloze „modrý Měsíc“. To může být trochu matoucí, protože jeho barva rozhodně modrá nebude. To by se musely do vzduchu dostat nějaké částečky, které filtrují červenou barvu. Takový aerosol vzniká jen výjimečně, zpravila při nějakém mohutnějším požáru.
Jak se vůbec došlo k označení modrý měsíc, jsme vysvětlovali v tomto článku a vlastně v něm popisujeme i to, že toto označení s sebou nese mnoho zmatků a že by se podle původního kalendáře nynější úplněk vůbec neměl označovat jako modrý. Ten by měl přijít až příští rok.
Nejmenší mikroúplněk
Ale pojďme se věnovat radši něčemu, co má základ v reálném pohybu těles a ne v lidských zkratkách. Nedělní úplněk je totiž označován také výrazem mikroúplněk či mikroměsíc. Jednoduše bychom se s tímto názvem mohli vypořádat tím, že řekneme, že je to opak superúplňku. Ale to si zaslouží víc vysvětlení.
Měsíc na své cestě kolem Země neputuje po kruhové dráze, ale po elipse, která navíc není stejná. Cestuje tak mezi perigeem, tedy přízemím, kdy je Zemi nejblíž, a apogeem, čili odzemím, kdy je naopak nejdál. A právě na konci května budeme moct sledovat úplněk v apogeu.
Dostane se až do vzdálenosti 406 135 kilometrů a bude tak nejvzdálenějším měsícem v úplňku ze tří mikroúplňků, které proběhnou v roce 2026. Takto „malý“ úplněk neuvidíme až do roku 2028.
Na své cestě po mírně výstředné elipse se Měsíc někdy k Zemi přiblíží na méně než 356 500 kilometrů a naopak vzdálí na víc než 406 000 kilometrů. Protože časy přízemí i odzemí nastávají v různých fázích Měsíce, nemusí se trefit do úplňku.
Avšak podobně jako při superúplňku, ani mikroúplněk není na první pohled viditelný a kotouč Měsíce se tak jeví jen nepatrně menší.
Právě kombinací mikroúplňku a modrého úplňku je tato událost zajímavá. Podle serveru Sciencealert nebude podobný k vidění nejméně do července 2053.
3. července 2023