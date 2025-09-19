Ví se, kdy lidé vůbec poprvé začali uvažovat o tom, že by přesídlili do vesmíru?
Myslím, že poprvé o tom začali naši prapředkové uvažovat ve chvíli, kdy se dívali na Měsíc a přemýšleli, jaké to tam je a jestli jsou tam také lidé. Tak se ostatně ptal i žabák v Nerudových Písních kosmických. Své k tomu určitě řekli také autoři sci-fi románů jako Jules Verne, Robert Henlein, Isaac Asimov nebo A. C. Clarke. U nás Josef Nesvadba nebo J. M. Troska. V jejich klasických dílech se lidé vesmírem pohybují... Ale už například starověký Heron Alexandrijský začínal s pokusy s reaktivním pohonem, i když jen v podobě páry. U spousty dalších astronomů, jako jsou Galileo nebo Kepler, bychom rovněž našli něco, co se týká cesty do vesmíru nebo putování vesmírem.
Možná se nám blíží další souboj o Měsíc. V tomto kole proti Číně bych si ale americkou technologickou převahou už nebyl tak jistý.