Vozítko Curiosity našlo na Marsu „nohu“

Povrch Marsu se posázen kamením a tak se není co divit, že čas od času se může najít některý, který může připomínat nějaký předmět, živočicha nebo roslinu. Podobný „objev“ nikdy není přesným vyobrazením, ale dotvoří se v mozku člověka. Může za to psychologický jev, který se nazývá Pareidolie. U té, na rozdíl od iluze víme, že se díváme na jiný objekt.

Nový snímek, na kterém jeden z kamenů může připomínat botu nebo část nohy, byl pořízen první den v srpnu kamerou Mastcam, která se nachází na pravé straně straně tohoto vozítka. Při detailním pohledu zjistíte, že se domnělá bota skládá ze svou kamenů.

Celý snímek zabírá malou část marsovské krajiny, které je kolem samotného vozítka a je poseta malými kameny.

Podobných náhodných útvarů se na snímcích pořízených pojízdnými laboratořemi objevila již řada a nejen jich.

Původní snímek "lidské tváře" v oblasti Cydonia Mensae pořízený sondou Viking 1 v roce 1976.

Možná největší pozornost se v tomto ohledu dostala útvaru, který pořídila v roce 1971 sonda Viking 1. Na něm se totiž objevilo něco, co připomínalo lidskou tvář. To podpořilo řadu nepodložených teorií o tom, že je to nějaký umělý výtvor, který tam zanechaly Marsovské civilizace nebo návštěvníci Marsu. „Tvář“ se pak objevila ve vědeckofantastické literatuře i kinematografii.

Pozdější průzkumy této oblasti, které se nazývá Cydonia Mensae, ale ukázaly, že si s námi znovu pohrálo světlo a stí a náhodný shluk skal o celkové rozloze asi dva kilometry z jiného úhlu již tvář nepřipomínal.

Marsovská krysa v detailu

Samotná laboratoř Curiosity již má na svém kontě řadu podobných nálezů. Například v září roku 2012 nasnímalo kámen v kámen připomínající ležící krysu. V následujícím roce pak ještěrku.

Výše popsaný jev Pareidolie, který za všechny tyto „objevy“ může si můžete vyzkoušet i na Zemi, stačí se podívat na mraky. Také jejich vzhled může něco připomínat. Pareidolie se používá i psychologii, konkrétně v Rorschachově testu, který má pomocí speciálních „inkoustových“ skvrn sloužit jako jeden z pokladů při typologizaci osob.