Vyzkoušejte si nejdetailnější model Marsu i s vozítky, vznikal 6 let

Je libo navštívit nejvyšší známou sopku ve Sluneční soustavě nebo se podívat, jak vypadá kráter Jezero, kam předloni přistál rover Perseverance? To a ještě mnohem více vám přinese nový model planety Mars sestavený ze snímků sondy NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Snímky pořízené černobílou kamerou CTX (Context Camera) mají rozlišení 25,1 metrů čtverečních na jeden pixel. Celý model tak obsahuje 5,7 biliony pixelů a jeho tvorba zabrala desítky tisíc hodin, které vědci z Kalifornského technologického institutu odpracovali během šesti let. Od příletu sondy MRO k Marsu v roce 2006 kamera CTX zdokumentovala téměř celou rudou planetu.

Podle NASA by takto detailní model při tisku pokryl stadion Rose Bowl v kalifornské Pasadeně.

„Tvorba mapy připomíná hledání jehly v kupce sena a zároveň skládání puzzle, protože vyžaduje stažení a procházení velkého množství snímků, aby se našly ty se stejnými světelnými podmínkami a jasnou oblohou,“ vysvětlují problematiku tvorby nového modelu Marsu vědci.

Proto vytvořili algoritmus, který porovnává snímky na základě prvků, které zachycují. Přesto zbylo ještě asi 13 tisíc snímků, které algoritmus nedokázal porovnat. To znamenalo, že je museli následně ručně spojit dohromady. I tak není model dokonalý. Mezery vznikly kvůli tomu, že kamera CTX nepořídila záběry části Marsu v době, kdy vědci začali pracovat na tomto projektu, nebo byly oblasti zakryté mraky či prachem.

„Chtěl jsem vytvořit něco, co by bylo přístupné všem,“ řekl Jay Dickson, vědec zabývající se zpracováním obrazu, který projekt vedl. „Školáci to mohou používat už teď. Moje matka, které bylo právě 78 let, to může používat hned. Cílem je snížit bariéry pro lidi, kteří mají zájem o průzkum Marsu,“ dodává.

Ovládání mapy je poměrně jednoduché, přičemž si zájemce o průzkum Marsu může vybrat z několika přepínatelných vrstev. Pomocí tlačítek, či chcete-li záložek, na spodní části mapy se může rovnou přesunout na zajímavé objekty a to včetně některých sond. U nich je vyznačena i cesta, kterou na Marsu urazily. Lidé si mohou vytvářet také vlastní záložky.

Sonda Mars Reconnaissance Orbiter má na své palubě vedle černobílé CTX i barevnou High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Poskytuje barevné snímky povrchových útvarů malých jako jídelní stůl. Naproti tomu CTX poskytuje širší pohled na terén v okolí těchto prvků a pomáhá vědcům pochopit, jak spolu souvisejí. Díky své schopnosti zachytit větší rozlohy krajiny je CTX obzvláště užitečná při hledání impaktních kráterů na povrchu. Třetí kamera, Mars Color Imager (MARCI), vytváří denní globální mapu počasí na Marsu s mnohem nižším rozlišením.

Sonda má na svém kontě řadu zajímavých objevů, podařilo se jí dokonce najít na Marsu ztracenou evropskou sondu Beagle 2. O tu v prosinci 2003 přišla Evropská kosmická agentura. Předpokládalo se, že nezvládla přistání. Snímek ale ukázal, že přistání se patrně povedlo, ale kvůli blíže neurčené závadě se nepodařilo rozložit všechny solární panely. Pod jedním z nich se nachází i anténa, která proto nemohla fungovat.