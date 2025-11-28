NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?
Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity jednou ze svých navigačních kamer 9. srpna 2020. Jeho šířka se odhaduje na pět metrů a délka kolem padesáti. | foto: NASA/JPL-Caltech/SSI

Mars je pustá planeta plná kamení a prachu. Není tu žádná voda, která by mohla tvořit mraky, jak je známe na Zemi. Přesto se tým vědců nyní domnívá, že na Marsu dokázal identifikovat projev blesků, a to díky datům získaných z pojízdné laboratoře Perseverance, která zkoumá rudou planetu od roku 2021.

Vědci závěry stavějí na záznamu z mikrofonů, které jsou součástí kamery SuperCam. Ta již dříve zachytila závany marsovského větru a rychlý tikající zvuk laserových paprsků jednoho z nástrojů vozítka nebo také to, jak zní pohyb marsovského vozítka po rudé planetě.

A právě záznamy z těchto citlivých mikrofonů, které zaznamenají i elektromagnetické rušení, se staly základem pro studii vedenou Baptistem Chidem z Univerzity v Toulouse ve Francii, která byla zveřejněna v časopise Nature.

Vědci analyzovali 28 hodin mikrofonních záznamů pořízených vozítkem v rozmezí dvou marsovských let, přičemž se zaměřili na prašné bouře a vzdušné víry někdy označované jako rarášci.

Právě podobné události v atmosféře umožňují tření částeček prachu o sebe, čímž se generuje elektrický náboj. Toho se nakonec může nahromadit tolik, že se musí uvolnit, a tím nastává výboj.

„Nazval bych to ‚mini-blesk‘, jsou to jevy způsobeny třením drobných prachových zrn, které se o sebe otírají ve vzduchu, čímž generují elektrony a poté uvolňují svůj náboj v podobě elektrických oblouků o délce pouhých několika centimetrů, doprovázených slyšitelnými rázovými vlnami,“ řekl Chide podle agentury Reuters.

Záhada červeného Marsu má možná překvapivého viníka

Vědci ve studii informovali, že detekovali 55 elektrických výbojů. Šestnáct z nich bylo zaznamenáno během dvou blízkých setkání Perseverance s prachovými rarášky, což jsou malé vzdušné víry.

„Nedetekovali jsme blesk v běžném slova smyslu. Byla to malá jiskra, možná pár milimetrů dlouhá, ne opravdový blesk. Znělo to jako jiskra nebo prásknutí bičem,“ uvedl podle Reuters planetární vědec a spoluautor studie Ralph Lorenz z laboratoře aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse v Marylandu.

Jiná studie publikovaná v říjnu popisovala prachové víry na Marsu někdy dosahujících rychlosti téměř 160 km/h. Zjistilo se tak, že tam jsou víry běžným jevem kvůli suchému a prašnému prostředí. Je to dáno i tím, že se prach v atmosféře drží dlouho, protože ho k povrchu planety nic nesrazí, jako to dělá déšť na Zemi.

Vedoucí studie nebyl zjištěním překvapen. Atmosféra Marsu je totiž pro tvorbu podobných úkazů poměrně vhodná, je plná prachu, suchá a turbulentní. „Na pozemských pouštích je generování náboje třením prachu a písku dobře zdokumentováno, ale málokdy vede ke skutečným elektrickým výbojům. Na Marsu je však díky řídké atmosféře oxidu uhličitého tento jev mnohem pravděpodobnější, protože množství náboje potřebné k vytvoření jisker je mnohem nižší než na Zemi,“ uzavírá Chade.

Z jiných analýz vyplývá, že marsovské elektrické výboje nastávají s největší pravděpodobností blízko povrchu, kde je atmosférický tlak nejvyšší.

Jak samotné prachové bouře a víry, tak jimi generované elektrické výboje mohou zkomplikovat vyslání případné posádky na Mars.

Mars se tímto připojuje k Zemi, Saturnu a Jupiteru jako planetám, u nichž je známo, že vykazují atmosférickou elektrickou aktivitu. Ačkoli to zatím nebylo plně potvrzeno, podle vědců mohou tuto vlastnost mít i jiné světy v naší sluneční soustavě, včetně planet Venuše a Uranu a Saturnova měsíce Titanu.

