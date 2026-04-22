Meteorický roj Lyridy, jehož mateřskou kometou je C/1861 G1 (Thatcher), není sice tak početný jako srpnové Perseidy, ale dokáže překvapit jasnými meteory s dlouhou stopou. V roce 2026 se neočekává žádná extrémní aktivita, počítat můžeme s frekvencí kolem 18 meteorů za hodinu. Hlavním lákadlem je však tma – Měsíc bude jen pár dní před první čtvrtí a zmizí z oblohy dostatečně včas na to, aby nechal vyniknout i slabší meteory.
Kdy vyrazit ven pozorovat Lyridy?
Maximum nastává ve středu 22. dubna 2026 kolem 21:40 SELČ. Protože je ale vrchol Lyrid poměrně plochý, vyplatí se sledovat oblohu po celou druhou polovinu noci i noc následující. Podle astronoma Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě je nejvhodnější čas na pozorování mezi druhou hodinou ranní a rozbřeskem. V tuto dobu je totiž souhvězdí Lyry, odkud meteory zdánlivě vylétají, nejvýše nad obzorem.
K pozorování nepotřebujete dalekohled, stačí vám jen tmavé místo (alespoň 50 km od velkých měst), karimatka a teplý spacák. Důležité je nechat oči alespoň 20 minut zvyknout na tmu a nedívat se do mobilu. Meteory mohou létat kdekoli po obloze, stačí se jen pohodlně položit a dívat se vzhůru.
Astronomický rok 2026: Co nás ještě čeká?
Lyridy jsou jen začátkem bohaté nebeské sezony. Rok 2026 bude pro milovníky vesmíru naprosto výjimečný, a to především díky úplnému zatmění Slunce, které nastane 12. srpna. Pokud si máte v kalendáři na letošek zakroužkovat jedno jediné datum, je to právě tento srpnový den.
Ačkoliv se pás totality (úplného zatmění) odehraje nad Španělskem, Islandem a Grónskem, v Česku uvidíme jeho mimořádně silnou částečnou fázi. Půjde o úkaz, který se v takovém rozsahu nad naším územím nebude opakovat dlouhá léta. Podrobnosti o tom, co přesně uvidíme a kde najít nejlepší výhled, najdete v našich přehledových článcích:
Kdy bude další meteorický roj?
Jen krátce po Lyridách nastane další důvod zvednout hlavu. Už 5. května by měl vrcholit roj Eta Aquaridy. Nejlepší podívanou tradičně přinese druhá polovina roku.
Nejdříve přijdou srpnové Perseidy, které letos vyvrcholí v době novoluní, pokud se poštěstí i dobré počasí, budou pro jejich pozorování ideální podmínky. Ve stejný den se navíc vyplatí zvednout oči k obloze i před setměním kvůli již zmíněnému zatmění Slunce.
Nejbohatší podívanou by pak měly nabídnout prosincové Geminidy, které při svém vrcholu často nabídnou daleko přes 100 meteorů za hodinu.
|Roj
|Maximum (noc)
|Podmínky (Měsíc)
|Vyplatí se sledovat?
|Lyridy
|22. dubna
|Ideální (zapadá brzy)
|Ano, ranní tma je jistota
|Eta Aquaridy
|5. května
|Dobré (zapadá ve 2:00)
|Ano, okno před svítáním
|Perseidy
|12. srpna
|Excelentní (novoluní)
|Absolutní priorita roku
|Orionidy
|21. října
|Špatné (skoro úplněk)
|Spíše ne
|Leonidy
|17. listopadu
|Dobré (zapadá o půlnoci)
|Ano, druhá půlka noci
|Geminidy
|13. prosince
|Velmi dobré (srpek)
|Ano, nejhustší roj roku
Meteorické roje 2026: Kdy sledovat Perseidy, Lyridy, Geminidy a další