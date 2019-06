Astronomové po půl století objevili ztracený lunární modul z Apolla 10

Apollo 10 byla čtvrtá mise v rámci programu Apollo jejím cílem bylo simulovat celý let k Měsíci s jedinou výjimkou, tou bylo přistání na naší oběžnici. Byla to v podstatě generální zkouška s identickou lodí, na jejíž palubě byly astronauté Thomas Patten Stafford, Eugen Cernan a John Watts Young. Ta vyrazila k Měsíci 18. května 1969. Šlo o poslední zkoušku před prvním přistáním člověka na Měsíci. Celý test proběhl bez problémů zhruba dva měsíce před legendární misí Apolla 11.

Apollo 10: Odkud to přilétlo? Astronauti řešili zatoulané hovínko

Mise byla naplánována do všech detailů včetně modulu Apollo Lunar Module, který se přiblížil do vzdálenosti necelých šestnácti kilometrů od měsíčního povrchu, ale nikdy nepřistál, a nakonec byl poslán na oběžnou dráhu kolem Slunce. Aby bylo vše co nejblíže budoucímu reálnému pokusu o přistání, měl lunární modul při svém manévru přiblížení k Měsíci na své palubě dva ze tří členů posádky a následně je bezpečně přivezl zpátky na mateřskou loď.

Maskotem mise byly dvě tehdy populární kreslené postavičky. Loď tak přezdívali „Charlie Brown“ a lunární modul „Snoopy“. Od té doby, co byl naveden na oběžnou dráhu kolem Slunce, se však Snoopy ztratil.

Hledat jej bylo velice složité a trvalo to dlouhých osm let. Hledáním se zabýval tým amatérských astronomů. Ti se se svým příběhem svěřili stanici Sky News s tím, že jsou na 98 procent přesvědčeni, že ztracený Lunar Module z mise Apollo našli.

Tým vedený amatérským astronomem Nickem Howesem, který je členem britské Královské astronomické společnosti, začal své pátrání roku 2011. Během mnoha a mnoha desítek let, co modul obíhal kolem Slunce, se jeho trajektorie měnila, jak ji ovlivňovala gravitace různých těles, které míjel.

Pro lidi zapojené do hledání to znamenalo analyzovat terabajty dat, které získali z různých teleskopů. Nyní se s jistotou ví, že nalezený objekt je umělého původu a byla spočítána jeho trajektorie.

„Dokud se k němu někdo nedostane tak blízko, aby získal podrobný radarový profil, nemůžeme si být jisti,“ uvedl podle Sky News Howes na Cheltenhamském vědeckém festivalu.

Nyní je modul příliš vzdálen, ale za několik let by se mohl dostat do takové blízkosti, aby jej mohli astronomové vyfotografovat.