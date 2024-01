Znesvětíte posvátný Měsíc! Navajové protestují proti raketě s lidským popelem

Soukromá americká společnost plánuje v únoru dopravit na Měsíc zpopelněné lidské pozůstatky. To ale vyvolalo rozhořčení u původních amerických obyvatel z kmene Navajo, kteří to považují za znesvěcení posvátného místa. Spor podle agentury AFP ilustruje debaty ohledně využití Měsíce pro soukromé zájmy v době, kdy se po desítkách let útlumu přirozená družice Země dostala opět do popředí zájmu.