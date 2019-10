Zemřel Alexej Leonov, první člověk, který vstoupil do otevřeného kosmu

"Nad planetou" Obraz sovětského kosmonauta Alexeje Leonova.

Ruský kosmonaut Alexej Leonov, který se narodil 30. května 1934, vystoupil jako první člověk do kosmického prostoru. Stalo se tak 18. března 1965. Tehdy třicetiletý Leonov vstoupil přes zvláštní vzduchovou komoru do vesmíru, kde se přes deset minut volně vznášel na „kosmické procházce“ (tzv. EVA). S kosmickou lodí Voschod 2, od níž se vzdálil na 5,3 metru, jej spojovalo pouze zajišťovací lano.



Po Leonově návratu na palubu pokračoval Voschod 2, na jehož palubě byl vedle Leonova i Pavel Beljajev, v letu. Po 26 hodinách a 17 obletech Země přistál 19. března 1965.



Jeho velký sen – být prvním pozemšťanem, který stane na Měsíci – se mu však nesplnil. Prvenství připadlo americké posádce Apolla 11.



Do vesmíru se Leonov podíval ještě jednou, a to v červenci 1975 jako velitel Sojuzu 19 v rámci prvního společného letu sovětské a americké kosmické lodi Sojuz-Apollo.



Pavel Běljajev (vlevo) a Alexej Leonov ve skafandrech Berkut při přípravě na svůj kosmický let. Leonov a Stafford na palubě Apolla montují společný znak.

Leonov se také věnoval umění, ve kterém často čerpal inspiraci ze svých kosmických zážitků. V roce 2006 publikoval spolu s americkým astronautem Davidem Scottem knihu Dvě strany Měsíce, která představovala vesmírný závod z amerického i sovětského pohledu.



Slavná mise s utajenými riziky

Alexej Leonov při kosmické „procházce“ 18.3.1965.

„Na Zemi jsme práci ve skafandru zkoušeli v barokomoře v tlaku odpovídajícím výšce 60 kilometrů. Když jsem však vystoupil do volného kosmu, vše bylo rázem jiné. Skafandr se nepřiměřeně nafoukl. Sice jsme s tím počítali, ale že to bude tak příliš, to nečekal opravdu nikdo. Dotáhl jsem sice popruhy, ale skafandr se nafoukl tak, že mi ruce málem vyklouzly z rukavic a nohy z bot.“



„Nedokázal jsem se dotknout konečky prstů konců rukavic, nedokázal jsem rukama nic udělat. Byla to velice kritická situace. Ale nejhorší bylo, když jsem se vrátil do kabiny naší lodi. Začal se totiž rychle zvyšovat vnitřní tlak a obsah kyslíku. Nedalo se nevzpomenout na Valentina Bondarenka, který za takové situace v pokusné komoře uhořel. Byli jsme doslova jako v transu. Báli jsme se udělat jakýkoli pohyb. Stačila jediná jiskra a ocitli bychom se v ohnivé peci, z níž by nebylo úniku.“

Tak popsal Alexej Leonov nejkritičtější okamžiky svého kosmického letu ve Voschodu 2 v roce 1965, ale jeho bez nadsázky šokující vzpomínky se nesměly dostat na veřejnost po dlouhá desetiletí. Podle kremelských propagandistů přece let sovětských kosmonautů Pavla Běljajeva a Alexeje Leonova jako vždy proběhl bez sebemenší závady a v ohromujícím ohňostroji velkolepých prvenství, z nichž největším byl vpravdě historický výstup Leonova ve speciálním skafandru mimo kabinu kosmické lodi.

