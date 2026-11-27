Během své nedávné návštěvy Kyjeva potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) už dříve naplánovaný prodej čtyř nových letounů Aero L-39 Skyfox Ukrajině. Vedle toho předjednal možnost objednávky dalších dvanácti strojů stejného typu.
Letadlo vznikalo jako platforma k pokročilému výcviku pilotů. Ukrajinci by ho však potřebovali v úpravě určené k ničení dronů. Aero ji představilo teprve letos v září na ostravských dnech NATO. Její hlavní výhodou mají být nízké provozní náklady.
Na československý původ albatrosu se často zapomíná. Mnoho dnešních soukromých majitelů si maluje na křídla svých letadel rudé pěticípé hvězdy.