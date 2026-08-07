Fotografie ve čtvrtek 6. srpna zveřejnil na sociálních sítích Korejský úřad pro letectví a vesmír (Korea AeroSpace Administration).
Záblesk způsobený nárazem ale nebyl ze Země viditelný. V danou chvíli se totiž zasažená oblast nacházela na osvětlené straně Měsíce. Vědci pak uvedli, že krátce po srážce zaznamenali stopy oblaku trosek stoupajícího z povrchu Měsíce.
Studie zveřejněná začátkem týdne v předtiskové verzi předpokládala, že náraz vytvoří kráter široký přibližně 27 metrů a hluboký až pět metrů. Taková prohlubeň je ovšem příliš malá na to, aby ji bylo možné ze Země spatřit, a to i pomocí kvalitního dalekohledu.
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Přesné rozměry nového kráteru tak vědci dosud nezměřili. Podle serveru Live Science by se první měření mohla objevit v následujících týdnech, až budou mít další lunární sondy a pozemní observatoře možnost místo dopadu prozkoumat.
Na Měsíc dopadl druhý, tedy horní stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, která odstartovala 15. ledna 2025. Zatímco první stupně těchto raket se mohou vracet na Zemi a být znovu použity, druhé stupně zůstávají po splnění úkolu ve vesmíru.
Tato část rakety téměř rok kolovala na oběžné dráze, než ji kombinace slunečního záření a gravitačního působení Měsíce odklonila od nás, uvádí web Space.com. V květnu pak nezávislý astronom Bill Gray jako první předpověděl srážku a určil, kdy a kde k ní dojde, než jeho výpočty potvrdili další odborníci.
Tato část rakety váží přibližně 4,4 tuny. Odborníci odhadují, že dopadla na Měsíc přibližně rychlostí 8 700 km/h. Ačkoli se jedná o mnohonásobně vyšší rychlost než rychlost zvuku, je to stále mnohem pomalejší než průměrná rychlost meteoroidů dopadajících na Měsíc, což znatelně ztěžuje pozorování tohoto dopadu.
Nárazy člověkem vyrobených objektů do Měsíce nejsou ojedinělé. Zásadní proto podle expertů bude studium podobných dopadů, a to kvůli potencionálním rizikům pro budoucí astronauty a mise, jako je například trvalá měsíční základna, jež NASA plánuje vybudovat.
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„Nyní, když vstupujeme do éry, v níž se na Měsíc bude vracet stále více astronautů, možná i natrvalo, chceme také pochopit, jak velké riziko tyto umělé dopady představují,“ řekl pro CBC Benjamin Fernando z Los Alamos National Laboratory.