„Starship provádí zážeh pro navedení na oběžnou dráhu a vstupuje poprvé na oběžnou dráhu kolem Země,“ uvedla na sociálních sítích společnost SpaceX. Později firma uvedla, že se podařilo vypustit všech 26 satelitů nového typu V3.
Po startu lodi nastalo několik minut nejistoty, když se jeden z motorů vypnul příliš brzy, napsala agentura AP. Podle techniků firmy SpaceX se však ukázalo, že motor není zcela nezbytný pro pokračování letu a vedoucí se tak rozhodli pokračovat se vstupem na oběžnou dráhu.
Loď má obletět Zemi šestkrát a její let na oběžné dráze má trvat zhruba deset hodin. Loď pak má dopadnout do oceánu. První stupeň rakety SpaceX dopadl podle plánu do Mexického zálivu.