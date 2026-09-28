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Loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Vypustila nový typ satelitů

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  16:34
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X...

Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. | foto: ČTK

Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X...
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X...
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X...
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X...
11 fotografií
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to povede. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink.

„Starship provádí zážeh pro navedení na oběžnou dráhu a vstupuje poprvé na oběžnou dráhu kolem Země,“ uvedla na sociálních sítích společnost SpaceX. Později firma uvedla, že se podařilo vypustit všech 26 satelitů nového typu V3.

Po startu lodi nastalo několik minut nejistoty, když se jeden z motorů vypnul příliš brzy, napsala agentura AP. Podle techniků firmy SpaceX se však ukázalo, že motor není zcela nezbytný pro pokračování letu a vedoucí se tak rozhodli pokračovat se vstupem na oběžnou dráhu.

Loď má obletět Zemi šestkrát a její let na oběžné dráze má trvat zhruba deset hodin. Loď pak má dopadnout do oceánu. První stupeň rakety SpaceX dopadl podle plánu do Mexického zálivu.

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