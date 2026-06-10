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Venuše a Jupiter nad Prahou. Unikátní snímek zachytil nebeské setkání

Ivana Vaňkátová
  4:00
Nad západním obzorem se v těchto dnech odehrává jedno z nejkrásnějších nebeských představení roku 2026. Dvě nejjasnější planety noční oblohy, Venuše a Jupiter, se k sobě na pohled přiblížily na dosah ruky. Přestože samotný úkaz vrcholí v úterý 9. června, pozorování v Česku komplikuje nepříznivé počasí a déšť. Obrovské štěstí měl však fotograf Oldřich Špůrek, kterému se v předvečer maxima podařilo zachytit jedinečný snímek obou těles přímo nad historickým centrem Prahy.
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Konjunkce Venuše a Jupiteru, Praha – Karlův most, dne 8. června 2026. | foto: Oldřich Špůrek

Mimořádný snímek se v předvečer maxima podařilo zachytit fotografovi Oldřichu Špůrkovi, který večer 8. června 2026 zachytil obě tělesa přímo nad historickým centrem Prahy. „Planety se v tomto období na obloze postupně přibližovaly, přičemž nejmenší úhlová vzdálenost nastane právě 9. června, kdy budou od sebe vzdáleny přibližně 1,6°. Přestože se na obloze jeví jako velmi blízké, ve skutečnosti je mezi nimi obrovská fyzická vzdálenost v řádu stovek milionů kilometrů,“ uvedl Oldřich Špůrek.

Snímku vedle konjunkce Venuše a Jupiteru dominuje ikonická architektura Karlova mostu. V popředí je socha sv. Jana Křtitele, vedle ní pak samotná nebeská událost na soumrakové obloze. „Další podobná konjunkce nastane přibližně po roce 2028,“ prozradil autor fotografického úlovku, který k tvorbě použil techniku Canon EOS R6 Mark II s objektivem Samyang 135 mm.

Konjunkce Venuše a Jupiteru, Praha – Karlův most, dne 8. června 2026. | foto: Oldřich Špůrek

Včerejší jasná noc nabídla ideální podmínky, dnes vládne déšť

Ačkoliv přesný okamžik maximálního přiblížení nastal v úterý ve 14:35 středoevropského letního času (SELČ), tedy za plného denního světla, nejlepší čas pro sledování zbytků úkazu by za normálních okolností nastal dnes po setmění nízko nad západním až severozápadním obzorem.

Současná deštivá fronta nad Českou republikou však úterní podívanou většině obyvatel skryje za husté mraky. O to cennější jsou ohlédnutí a snímky z pondělního večera 8. června, kdy byla obloha v hlavním městě ještě čistá. Pro sledování podobných úkazů z města v budoucnu obecně platí, že je výhodné zvolit vyvýšená místa, jako jsou pražské parky, Letná či Petřín, případně otevřená nábřeží Vltavy.

Dva jasné body, které svítí i v záři velkoměsta

Nezaměnitelnou výhodou tohoto úkazu je extrémní jasnost obou těles, díky které spolehlivě prorazí i silný městský světelný smog. Podle astronomických dat svítí Venuše v souhvězdí Blíženců mimořádnou jasností přibližně −4,0 mag a po Měsíci je vůbec nejjasnějším přirozeným objektem oblohy.

Jupiter jako druhý výrazný bod dosahuje jasnosti −1,9 mag. Na soumrakové obloze se tak objeví dva dominantní body, které lze snadno rozlišit pouhým okem. Při pohledu přes obyčejný turistický dalekohled (triedr) navíc můžete spatřit i doprovodné objekty v okolí, jako jsou hvězdy Castor a Pollux, planeta Merkur či otevřená hvězdokupa M44 Jesličky.

Kosmická iluze v přímém přenosu

Z vědeckého hlediska jde o takzvanou konjunkci, kdy obě planety sdílejí stejnou rektascenzi a na pozemské obloze se k sobě přiblíží na minimální úhlovou vzdálenost zhruba 1,5 až 1,6 stupně. Pro lepší představu jde o rozměr odpovídající přibližně šířce tří měsíčních úplňků vedle sebe.

Jedná se však o čistě optickou perspektivu. Ve skutečnosti se k sobě obří plynné světy nijak nepřibližují a dělí je nepředstavitelný prostor. Zatímco Venuše se během tohoto úkazu nachází přibližně 1,2 astronomické jednotky (AU) od Země, vzdálenější Jupiter krouží ve vzdálenosti zhruba 6 AU. Největší planeta naší soustavy je tedy od nás v tuto chvíli pětkrát dál než její jasnější vesmírná společnice. Obrázek těsného sousedství, který rozzářil oblohu nad Karlovým mostem, je tak pouhou, byť úchvatnou, hrou vesmírné geometrie.

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