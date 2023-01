Kometa, která se po 50 tisících letech vrací k Zemi, je vidět pouhým okem

Před přibližně 47,5 tisíci lety se k Zemi přiblížila kometa, které se od té doby tak blízko Zemi vrátila teprve v těchto dnech. Nejblíže se naší domovské planetě dostane prvního února, a to na zhruba 42 milionů kilometrů, což jsou zhruba čtyři pětiny vzdálenosti Země od Marsu.

Kometu C/2022 E3 (ZTF) objevili astronomové pomocí širokoúhlé kamery na observatoři Zwicky Transient Facility v astronomické observatoři Palomar v americké Kalifornii vloni na začátku března. V polovině ledna se kometa dostala blízko Slunce a nyní ukazuje jasnější nazelenalou komu komety, krátký široký bílý prachový ohon a dlouhý slabý užší iontový ohon modré barvy. Výrazná je také zelená barva hlavy komety způsobená sublimujícím kyanidem v hlavě (komě) komety.

„Díky geometrii pohledu na kometu se v uplynulém týdnu vytvořil protichvost z částic prachu ležících podél dráhy komety, jenž se opět ohne a vytvoří s klasickým prachovým ohonem zase široký vějíř,“ píše astronom Martin Gembec na stránkách Astro.cz

Kometa je podle astronomů nyní pouhým okem viditelná jako drobná mlhavá hvězdička, v umělým světlem zasaženém nočním prostředí však k jejímu pozorování pomůžou triedry či malé dalekohledy. Od počátku února navíc začne sledování silně rušit Měsíc, protože 5. února nastane úplněk. Bezměsíčná obloha čeká kometu zase od 8. února, kdy se bude pohybovat souhvězdím Vozky. Poté vstoupí do souhvězdí Býka a 11. a 12. února bude vidět poblíž jasné planety Mars. Dobře pozorovatelná v triedrech bude do konce února, v malých dalekohledech až do konce března.

Cesta komety C/2022 E3 (ZTF) noční oblohou

Kometa C/2022 E3 (ZTF) je od poloviny ledna viditelná celou noc, její pohyb oblohou zvolna zrychluje vlivem jejího přibližování k Zemi. Už z našeho pohledu přešla ze souhvězdí Draka a Malé medvědice k Velkému a Malému vozu, nyní by měla projít blízko od Polárky. Po průletu vnitřními částmi Sluneční soustavy se vlivem gravitačního působení velkých planet dráha komety změní a Sluneční soustavu opustí už navždy.