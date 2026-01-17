Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026

Ivana Vaňkátová
  4:00
Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou periodou a je možné, že do středu Sluneční soustavy zamířila z Oortova oblaku poprvé.
Kometa C/2025 R3 | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Otázka, kterou si teď klade každý astronom, zní: Dočkáme se další velké komety, nebo nás čeká jen nenápadný mlhavý obláček?

Objev z havajských vrcholků

Vše začalo 8. září 2025. Automatizovaný systém Pan-STARRS na Havaji, který neúnavně skenuje oblohu a hledá potenciálně nebezpečné planetky i nové komety, zachytil slabý, pohybující se bod. Ukázalo se, že jde o těleso z Oortova oblaku – gigantické zásobárny potenciálních kometárních jader obklopující naši soustavu.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Tato kometa k nám přichází pravděpodobně poprvé v historii lidstva. Její dráha je natolik protáhlá a extrémní (se sklonem 125° vůči rovině planet), že některé modely pracují s variantou tzv. hyperbolické dráhy. Pokud se tato hypotéza potvrdí, znamená to, že C/2025 R3 Slunce pouze obletí a následně bude navždy vymrštěna do mezihvězdného prostoru. Máme tedy jedinou šanci ji spatřit, než navždy zmizí v hlubinách vesmíru.

Kdy a kde hledat kometu C/2025 R3 na obloze?

Klíčovým obdobím pro všechny milovníky noční oblohy bude duben 2026. Kometa se bude v té době nacházet ve své nejaktivnější fázi, protože se nejvíce přiblíží ke zdroji tepla – Slunci.

Tip pro pozorování

Zaškrtněte si v kalendáři 17. duben 2026. Tehdy nastává novoluní, obloha bude nejtmavší a světlo Měsíce nebude rušit ani ty nejjemnější detaily kometárního ohonu.

  • 20. dubna 2026 (Perihel): Kometa proletí nejblíže Slunci ve vzdálenosti zhruba 75 milionů kilometrů (0,50 AU). Vlivem žáru se začnou překotně odpařovat zmrzlé plyny a uvolňovat prach, což vytvoří typický ohon.
  • 27. dubna 2026 (nejblíže Zemi): Jen o týden později se těleso nejvíce přiblíží k nám, a to na vzdálenost cca 80 milionů kilometrů.

Z České republiky bude kometa nejlépe viditelná na ranní obloze před svítáním. V polovině dubna ji najdeme nízko nad východním obzorem v souhvězdí Pegas, odkud se bude přesouvat směrem k Rybám a Velrybě.

Uvidíme ji pouhým okem?

Tady začíná ta pravá detektivní práce. Předpovědět jasnost komety je podobné jako věštit počasí na rok dopředu. Aktuálně existují dva hlavní názory:

  1. Skeptický scénář (mag 8): Většina standardních modelů předpokládá, že kometa dosáhne jasnosti kolem 8. magnitudy. To je hodnota pod hranicí viditelnosti pouhým okem. V takovém případě bude C/2025 R3 skvělým cílem pro majitele triedrů a malých dalekohledů.
  2. Optimistický scénář (mag 2,5 – 3): Někteří experti poukazují na efekt tzv. dopředného rozptylu. Pokud se prachové částice v koma komety (tj. jejího plynného obalu) postaví do správného úhlu mezi Sluncem a Zemí, mohou odrazit světlo tak intenzivně, že se jasnost násobně zvýší. V takovém případě by se z ní stal objekt jasný jako hvězdy ve Velkém voze, viditelný i z okraje měst.
Kometa C/2025 R3

Proč je pro vědce tak vzácná?

Pro astronomy není C/2025 R3 jen „hezkou čárkou na obloze“. Je to časová kapsle. Protože k nám přichází z extrémních vzdáleností, její materiál nebyl po miliardy let pozměněn slunečním zářením. Studium plynů a prachu, které kometa cestou vypouští, nám umožňuje nahlédnout do chemického složení Sluneční soustavy v době, kdy se formovaly planety.

Velké finále, nebo tichý rozpad?

Komety z Oortova oblaku, jako je C/2025 R3, jsou pro astronomy největšími „neřízenými střelami“ oblohy. Jejich návštěva s sebou nese dvě fascinující možnosti, které rozhodnou o tom, co v dubnu na obloze skutečně uvidíme:

  • Křehké srdce z ledu: Jelikož tato kometa přichází do blízkosti Slunce pravděpodobně poprvé, její jádro je tvořeno velmi křehkým a porézním materiálem. Jakmile se v dubnu přiblíží ke Slunci na vzdálenost 75 milionů kilometrů, tepelný šok bude drastický. Existuje nezanedbatelná šance, že se kometa pod tlakem sublimujících plynů rozpadne na kusy. Pokud se to stane, místo jasné hvězdy uvidíme jen postupně se rozplývající mlhavý obláček.
  • Efekt kosmického zrcadla: Pokud ale kometa žár Slunce přežije vcelku, má v rukávu eso zvané dopředný rozptyl. Při určité geometrii se prachové částice v jejím ohonu začnou chovat jako miliony drobných zrcadel, která odrážejí sluneční světlo přímo k Zemi. Tento fyzikální trik dokáže objekt zdánlivě zjasnit až čtyřicetkrát. Právě tento jev je onou „divokou kartou“, která by mohla kometu katapultovat mezi nejjasnější objekty roku 2026.
  • Přílet z „jiné dimenze“: Zatímco planety obíhají Slunce spořádaně v jedné rovině, C/2025 R3 k nám doslova padá shora. Její dráha je vůči rovině planet nakloněna o extrémních 125°. Tento strmý úhel naznačuje, že kometa strávila miliony let v nejvzdálenějších koutech Oortova oblaku, kde na ni gravitace planet neměla žádný vliv. Je to autentický, nedotčený kus materiálu z dob, kdy se naše Sluneční soustava teprve rodila z prachu a plynu.

Máme se těšit?

Rozhodně ano. I kdyby kometa C/2025 R3 nenaplnila ty nejdivočejší sny o velké kometě, která rozzáří celou oblohu, stále půjde o unikátní úkaz. Dubnové ráno s dalekohledem v ruce a vědomím, že se díváte na posla z hlubin vesmíru, který se u nás už nikdy neukáže, za to ranní vstávání stojí.

