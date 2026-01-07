Kalendář rovnodenností a slunovratů. Kdy nastane astronomické jaro a léto 2026?

Ivana Vaňkátová
  4:00
Astronomické jaro, léto, podzim i zima nezačínají v kalendáři úderem půlnoci, ale v konkrétní moment. Přinášíme harmonogram klíčových milníků roku 2026, vysvětlíme fyzikální jevy, které za nimi stojí, a podíváme se na to, proč nás školní poučka o „stejně dlouhém dni a noci“ tak trochu klame.
Asi šest tisíc lidí oslavilo u kamenného kruhu Stonehenge letní slunovrat. Akce...

Asi šest tisíc lidí oslavilo u kamenného kruhu Stonehenge letní slunovrat. Akce se konala po tříleté pauze. (21. června 2022) | foto: Reuters

Zimní slunovrat u Stonehenge v jižní Anglii přitáhl rekordní davy. (22....
U menhirů se lidé scházejí v astronomicky důležitých datech, jako je zimní a...
Podzimní rovnodennost
Analema nad Prahou
5 fotografií

Vesmírné hodiny na naše papírové kalendáře neberou ohled. Rok 2026 nás opět přesvědčí o tom, že tradiční datum 21. března jako začátek jara je v našem století spíše raritou. Díky precizním datům z Námořní observatoře Spojených států (U.S. Naval Observatory, USNO) a propočtům pro středoevropský region už dnes známe přesné okamžiky, kdy Země na své pouti kolem Slunce dosáhne důležitých bodů.

Přesné časy pro ČR v roce 2026
Jev (astronomický začátek)DatumČas v ČRPoznámka
Jarní rovnodennost20. března 202615:46Standardní čas
Letní slunovrat21. června 202610:24Letní čas
Podzimní rovnodennost23. září 202602:05Letní čas
Zimní slunovrat21. prosince 202621:50Standardní čas

Zimní slunovrat u Stonehenge v jižní Anglii

Mechanika nebes: Co se v tyto okamžiky děje?

Rovnodennost: Nastává v momentě, kdy Slunce na své zdánlivé pouti po obloze (ekliptice) protne nebeský rovník. V tento okamžik dopadají sluneční paprsky kolmo na zemský rovník. Hranice mezi dnem a nocí, tzv. terminátor, v tuto chvíli spojuje severní a jižní pól v přímce.

Slunovrat: Jde o okamžik, kdy Slunce dosáhne své nejsevernější (červen) nebo nejjižnější (prosinec) deklinace. Na severní polokouli nás v červnu čeká nejdelší den roku, zatímco v prosinci ten nejkratší.

U menhirů se lidé scházejí v astronomicky důležitých datech, jako je zimní a letní slunovrat. Na snímku Kamenný ovčák u Klobuk

Proč rovnodennost není „rovná“?

Mnoho lidí se domnívá, že při rovnodennosti trvá den i noc přesně 12 hodin. Pokud se však o problematiku zajímáte do hloubky, zjistíte, že den je v tento moment o několik minut delší. Proč?

  1. Atmosférická refrakce: Zemská atmosféra funguje jako obří čočka. Ohýbá sluneční paprsky tak, že vidíme obraz Slunce nad obzorem i v době, kdy je fyzicky ještě (nebo už) pod ním. Tento optický klam nám přidává cenné minuty světla.
  2. Geometrie měření: Východ Slunce se nedefinuje momentem, kdy je nad obzorem střed slunečního kotouče, ale okamžikem, kdy se nad ním objeví jeho horní okraj. Totéž platí pro západ.

Skutečná „rovnost“ dne a noci nastává obvykle o několik dní dříve (na podzim) nebo později (na jaře) než samotná astronomická rovnodennost.

Podzimní rovnodennost

Analema a nejčasnější západ Slunce

Analema je označení pro dráhu Slunce po obloze pro danou zeměpisnou šířku a délku. Vypadá skoro jako osmička.

Zajímavou hříčkou přírody je také fakt, že nejkratší den v roce, tedy zimní slunovrat, není dnem, kdy Slunce zapadá nejdříve. Kvůli eliptické dráze Země a sklonu její osy zapadá Slunce v našich zeměpisných šířkách nejdříve už v polovině prosince, ačkoliv se dny zkracují až do 21. prosince. Rána se pak paradoxně „prodlužují“, Slunce vychází později ještě několik dní po slunovratu.

Analema nad Prahou

Sledování přesných okamžiků rovnodenností a slunovratů nám připomíná, že za zdánlivě jednoduchým střídáním ročních období stojí fascinující soukolí nebeské mechaniky, které dokážeme díky moderní astronomii propočítat s přesností na sekundy na stovky let dopředu.

Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

Hliněné pumy či shazování tanků. Ani největší ruský vynálezce neunikl NKVD

Vynálezy a konstrukční výstřelky Pavla Grochovského

Největším ruským vynálezcem, konstruktérem, letcem, parašutistou a pokusným králíkem za posledních sto let byl vnuk polských vyhnanců Pavel Grochovskij. Ať máte představu, do čeho jdete a můžete se...

Kalendář rovnodenností a slunovratů. Kdy nastane astronomické jaro a léto 2026?

Asi šest tisíc lidí oslavilo u kamenného kruhu Stonehenge letní slunovrat. Akce...

Astronomické jaro, léto, podzim i zima nezačínají v kalendáři úderem půlnoci, ale v konkrétní moment. Přinášíme harmonogram klíčových milníků roku 2026, vysvětlíme fyzikální jevy, které za nimi...

7. ledna 2026

Konečně! Nové procesory Core Ultra jsou vyrobené technologií 18A

Nový procesor Panther Lake

Byl to jeden z těch momentů, kdy o nějaké technologii dlouho posloucháte v teoretické rovině a konečně je před vámi produkt, který ji využívá. Intel na veletrhu CES představil novou generaci...

7. ledna 2026

Prvních 72 hodin katastrofy. Česká příručka se slovo „válka“ bojí vyslovit

Komentář
Příručka 72 hodin

Jedna vcelku nekompromisní poučka říká, že rozdíl mezi státem a totálním chaosem je devět jídel. České domácnosti už od loňska dostávají do poštovních schránek příručku 72 hodin. A nejsme jediní...

7. ledna 2026

Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou

Kostička Lego Smart Brick, která obsahuje malý čip, jenž je základem celého...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky se stal prostorem, kde se Lego rozhodlo představit zcela nový koncept dílů pro svou stavebnici. Firma novinku nazývá Smart Play a mění tím celý koncept...

6. ledna 2026  18:26

Je tu další generace ARM čipů pro Windows. Sází na úsporu a AI

Nový čip Snapdragon X2 Plus

Na veletrhu CES 2026 se objevují nové notebooky s operačním systémem Windows, které obsahují přicházející generaci úsporných čipů ARM od společnosti Snapdragon. Firma Microsoft tak pokračuje ve...

6. ledna 2026  15:46

Upgrade DLSS bude i pro starší karty, monitory s G-Sync Pulsar jdou na trh

Ukázka efektu technologie G-SYNC Pulsar

Nvidia na veletrhu CES představila novinky z oblasti umělé inteligence a herních technologií a těmi začneme. Systém DLSS dostal upgrade na verzi 4.5, přičemž nová generace Transformer modelu bude i...

6. ledna 2026

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizionář

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Tyl, vývojář, analytik a propagátor AI.

Umělá inteligence není neutrální technologie ani pouhý pomocník. Podle vývojáře a analytika Jana Tyla do jazykových modelů vždy vstupuje prostředí, kultura i hodnoty jejich tvůrců – ať už vznikají v...

6. ledna 2026  9:25

Zatmění Měsíce 2026 v ČR bude téměř úplné. Sledujte ho nízko nad obzorem

Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo...

Astronomický kalendář pro rok 2026 láká na úkaz, který se svou intenzitou téměř vyrovná úplnému zatmění. V pátek 28. srpna 2026 se Měsíc ponoří do zemského stínu z devadesáti tří procent. Pro...

6. ledna 2026

Windows 2026: nová fáze soupeření s Applem a Googlem

Nový Swift 14 AI s čipem Snapdragon X Elite

Rok 2026 se rýsuje jako jeden z nejzásadnějších v novodobé historii Windows. Microsoft už dávno nedělá jen další „velký update“, ale přepisuje samotné základy platformy. Po nástupu Copilot+ PC a ARM...

6. ledna 2026

Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím

Premium
Test nabíjecí křivky Škoda Elroq 85

„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“ S rostoucím počtem elektromobilů v rukou běžných řidičů – tedy nikoli technologických nadšenců – se...

6. ledna 2026

3,3 metru obrazové parády. Samsung představil nový Micro RGB televizor

Nový 130" Micro RGB televizor R95H

V Las Vegas se schyluje k zahájení veletrhu CES a tak přichází první novinky. Jako první se s nimi pochlubil Samsung a představil první 130" Micro RGB televizor na světě. A jak už to bývá, je však...

5. ledna 2026  11:01

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o...

5. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.