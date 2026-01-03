Meteorické roje 2026: Kdy sledovat Perseidy, Lyridy, Geminidy a další

Pokud plánujete v roce 2026 sledovat jen jeden astronomický úkaz, měly by to být srpnové Perseidy. Astronomové hlásí vzácnou shodu okolností: maximum nejoblíbenějšího roje roku nastane v noci, kdy bude Měsíc v novu. Podobně skvělé podmínky nás však čekají i u jarních Lyrid a zimních Geminid.
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj Geminid vrcholí za příznivých podmínek. O víkendové noci zazáří až 1000 meteorů. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Meteorický roj Kvadrantidy. Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě
Lyridy (2023)
Perseidy v Brně (2025)
Perseidy v Brně (2025)
10 fotografií

Největším nepřítelem pozorovatelů meteorů není jen oblačnost, ale především svit Měsíce. Ten dokáže svou září zastínit až 90 % slabších meteorů. Rok 2026 je však výjimečný tím, že Měsíc nebude rušit u tří ze čtyř hlavních rojů roku.

Kvadrantidy: Lednový start ve svitu Měsíce

Rok 2026 začíná jedním z nejbohatších meteorických rojů vůbec, ale astronomové tentokrát krotí nadšení. Kvadrantidy mají sice potenciál vyprodukovat přes 100 meteorů za hodinu, ale v roce 2026 narazí na nejsilnějšího možného protivníka.

  • Maximum: Noc ze 3. na 4. ledna.
  • Podmínky: Špatné. Maximum nastává v době, kdy je Měsíc ve fázi jen dva dny po úplňku. Jeho jasný svit bude na obloze po celou noc a „přesvítí“ drtivou většinu meteorů.
  • Co uvidíme: Pouze ty nejjasnější kousky. Přestože je roj aktivní a radiant, tedy místo, odkud meteory vylétají, v souhvězdí Pastýře stoupá nad obzor po půlnoci, záře Měsíce z nich udělá jen velmi průměrnou podívanou.

Meteorický roj Kvadrantidy. Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Jarní probuzení: Lyridy a stopa Halleyovy komety

Zatímco lednové Kvadrantidy budou v roce 2026 kvůli úplňku téměř nepozorovatelné, jaro si to vynahradí hned dvakrát.

Lyridy (22.–23. dubna) Tento roj je známý svými „vláčky“ – stopami, které po průletu meteoru zůstávají svítit i několik sekund. V roce 2026 Měsíc zapadne už před půlnocí. „Nejvhodnější je meteory z Lyry vyhlížet v časných ranních hodinách (od 2. hodiny do rozbřesku), tedy v době, kdy už je radiant vysoko nad obzorem,“ radí Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Lyridy (2023)

Eta Aquaridy (5.–6. května): Pozdrav od Halleyovy komety: Květen nabídne unikátní příležitost spatřit prach z nejslavnější vlasatice světa – Halleyovy komety. Přestože radiant v souhvězdí Vodnáře nevystupuje v našich šířkách vysoko, rok 2026 nám přeje.

  • Šance pro ranní ptáčata: Měsíc zapadá kolem druhé hodiny ranní. Právě mezi druhou a čtvrtou ranní, kdy radiant stoupá a obloha je již tmavá, nastává ideální okno pro pozorování.
  • Co čekat: Velmi rychlé meteory (66 km/s), kterých u nás uvidíme zhruba 10 až 20 za hodinu.
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj Geminid vrcholí za příznivých podmínek. O víkendové noci zazáří až 1000 meteorů.
Meteorický roj Kvadrantidy. Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě
Lyridy (2023)
Perseidy v Brně (2025)
10 fotografií

Perseidy 2026: Maximum v absolutní tmě

Meteorický roj Perseidy je v Česku i na Slovensku nejoblíbenějším kosmickým „ohňostrojem“. V roce 2026 však nepůjde o běžný ročník. Maximum, které nastane v noci z 12. na 13. srpna, se totiž odehraje jen několik hodin po novu.

Perseidy v Brně (2025)
Perseidy v Brně (2025)

Perseidy

Proč jsou Perseidy 2026 výjimečné?

  • Absence Měsíce: Obloha bude po celou noc dokonale tmavá, což umožní spatřit i ty nejmenší prachové částice zanikající v atmosféře.
  • Vysoká frekvence: Očekává se 50 až 80 meteorů za hodinu.
  • Dlouhé maximum: Roj má poměrně široké maximum, zvýšenou aktivitu lze tedy pozorovat už od 10. srpna až do poloviny měsíce.

Slovníček pojmů: Co vlastně na nebi vidíme?

  • Meteoroid: Malé těleso (od prachu po balvan), které se pohybuje vesmírem.
  • Meteor: Světelný úkaz, který vznikne při průletu meteoroidu zemskou atmosférou. Lidově „padající hvězda“.
  • Meteorit: Zbytek meteoroidu, který průlet atmosférou přežil a dopadl až na zemský povrch. (U Perseid se to nestává, jde o příliš křehký materiál).
  • Bolid: Mimořádně jasný meteor, který svou jasností předčí i planetu Venuši. Často bývá doprovázen barevnými efekty.

Za tímto rojem stojí kometa 109P Swift-Tuttle. Země každoročně prochází proudem prachových částic, které kometa za tisíce let své existence za sebou zanechala. Tyto částice vletí do naší atmosféry rychlostí 59 km/s a ve výšce kolem 80–120 km se třením o vzduch zahřejí a vypaří. To, co vidíme, není samotný „kámen“, ale zářící kanál ionizovaného vzduchu.

„Obvykle takové meteory dosahují jasností, jako mají ty nejjasnější hvězdy nočního nebe. Vzácně ale může zazářit i tzv. bolid, tedy meteor jasnější než planeta Venuše, či dokonce Měsíc v první čtvrti. Po průletu takového bolidu je také několik minut pozorovatelná zářící stopa, která se vlivem větrných poryvů vysoko v atmosféře postupně zdeformuje a roztáhne do stran,“ prozradil Petr Horálek.

Noční obloha během každoročního meteorického roje Perseid na ostrově Lastovo

Podzimní obloha: Souboj s Měsícem a rychlé Leonidy

Podzimní měsíce přinesou dva extrémně rychlé roje. Zatímco u jednoho bude letos Měsíc nepřítelem, u druhého nám dopřeje dokonalé divadlo.

Orionidy (21.–22. října): Halleyova kometa podruhé

V říjnu se Země znovu potkává s proudem prachu z Halleyovy komety. Orionidy jsou známé svou vysokou rychlostí, ale v roce 2026 budou mít silného soupeře. Měsíc bude jen tři dny po úplňku, svou září „vymaže“ slabší meteory a uvidíme jen ty nejjasnější kousky.

Orionidy

Leonidy (17.–18. listopadu): Stříbřité nitky na černé obloze

Listopadový roj, který proslul historickými meteorickými dešti, nabídne v roce 2026 vynikající podmínky. Měsíc ve fázi první čtvrti zapadne už o půlnoci, což uvolní scénu pro druhou polovinu noci, kdy je aktivita Leonid nejvyšší. Očekává se kolem 15 meteorů za hodinu na dokonale tmavé obloze.

Meteory Leonidů a Orionidů patří k těm nejrychlejším. Do atmosféry vletí takovou rychlostí, že se často doslova „roztříští“ a zanechávají za sebou dlouhé, zářící ionizované stopy, které se na obloze vlní jako stříbřité nitky.

Hlavní zimní klenot: Geminidy

Geminidy jsou v posledních letech dokonce bohatší než Perseidy (často přes 120 meteorů za hodinu), ale jejich pozorování v prosinci často hatí počasí. V roce 2026 bude Měsíc ve fázi úzkého srpku, který zapadne brzy večer. Pokud bude jasná obloha, půjde o vizuálně nejhustší roj roku. Mateřským tělesem není kometa, ale dosti záhadný drolící se asteroid 3200 Phaethon.

Meteorický roj Geminidy. Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

„Vyplatí se vyhlížet vždy zejména v druhé polovině noci. Mezi půlnocí a 4. hodinou ranní souhvězdí Blíženci stoupají nejvýše nad obzor. I přes svit Měsíce po jeho východu v časných ranních hodinách bude možné uvidět alespoň jasné meteory, jejich frekvence by mohla být za těchto podmínek okolo 130 za hodinu. Pokud už bude někde ležet sněhová pokrývka, nenechte se odradit mrazem a zkuste aspoň na pár chvil strávit čas pod nebem. ‚Padající hvězdy‘ nad ladovskou krajinou jsou vskutku pohádkovým zážitkem,“ láká astronom z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Kalendář meteorických rojů pro rok 2026
RojMaximum (noc)Měsíc v roce 2026Vyplatí se sledovat?
Kvadrantidy3. lednaKrátce po úplňku (svítí celou noc)Spíše ne, jen nejjasnější kusy
Lyridy22. dubnaZapadá před půlnocíAno, ideální ranní tma
Eta Aquaridy5. květnaZapadá kolem 2:00 ránoAno, krátké okno před svítáním
Perseidy12. srpnaNovoluníAbsolutní priorita roku
Orionidy21. říjnaTéměř v úplňkuSpíše ne, obloha bude moc světlá
Leonidy17. listopaduZapadá o půlnociAno, skvělá druhá polovina noci
Geminidy13. prosinceJen úzký srpek (zapadá večer)Ano, nejhustší roj roku

Rok 2026 je skutečně výjimečný tím, že u většiny hlavních rojů Měsíc v době maxima vůbec neruší.

Bolidy: Když obloha na sekundu zbělá

V roce 2026 je díky tmavé obloze vysoká šance na spatření tzv. bolidů. Jde o meteory, které jsou jasnější než planeta Venuše. Vznikají při zániku větších kusů meziplanetární hmoty o velikosti od centimetrů až po decimetry. Při jejich průletu lze někdy slyšet i zvukové efekty (elektrofonické zvuky) a po jejich zániku zůstává na obloze mlhavá stopa, kterou výškové větry postupně deformují.

Dva jasné bolidy

Technický manuál: Jak zachytit meteory v roce 2026?

Díky tomu, že nebude svítit Měsíc, budou mít i fotografové s běžnou technikou žně.

  • Vybavení: Stativ je absolutní nutností. Použijte co nejširší objektiv (ohnisko 14–24 mm) s vysokou světelností (f/2.8 a lepší).
  • Nastavení: ISO nastavte na hodnoty 3200–6400 (podle míry šumu snímače). Čas expozice zvolte tak, aby se hvězdy neprotáhly do čárek (obvykle 15–25 sekund).
  • Metoda: Použijte sekvenční snímání. Fotoaparát nechte „cvakat“ jeden snímek za druhým po dobu několika hodin. Šance, že do úzkého zorného pole vletí meteor, se tím zvyšuje.
  • Ostření: Ostřete manuálně na nejjasnější hvězdu pomocí živého náhledu (Live View).

Nejoblíbenější kosmický „ohňostroj“ roku – meteorický roj Perseidy

Kam vyrazit? Hledejte tmu

Pro maximální zážitek z roku 2026 musíte opustit města. Zatímco v Praze uvidíte za hodinu jen 2–3 nejjasnější meteory, v oblastech tmavé oblohy jich spatříte desítky.

Nezapomeňte na adaptaci očí na tmu. Trvá to zhruba 20 minut, než se zorničky plně roztáhnou. Stačí jeden pohled do mobilu a vaše „noční vidění“ je na dalších 20 minut pryč. Pokud potřebujete svítit, používejte výhradně tlumené červené světlo.

