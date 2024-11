Firma z Brna povede misi na mapování jižního pólu Měsíce

Na misi LUMi pracuje mezinárodní konsorcium firem, které podepsaly dohodu o spolupráci v úterý na veletrhu v Německu. Cílem mise je vyslat k Měsíci mikrosatelit se speciální kamerou. Jižní pól Měsíce je považován za jedno z nejzajímavějších míst na této oběžnici kvůli přítomnosti ledu skrytého v trvale zastíněných oblastech a jedinečnému geografickému spojení s vrcholy věčného světla, tedy s místy, která jsou na pólech permanentně osvětlena. To z jižního pólu dělá ideální místo pro těžbu vody k výrobě paliva a k přečkání dlouhých 14 dní trvajících měsíčních nocí.

„Aktuálně však nemáme k dispozici kvalitní mapu oblasti pro takto složité přistávací mise či povrchové operace, konkrétně neexistuje dostatečně detailní digitální model povrchu a vrstevnic (DEM), který by tyto mise přesně navedl,“ uvedla Kim Sofgeová, Space Project Manager pro měsíční mise ve společnosti TRL Space. V současnosti jsou dostupné modely pouze deseti procent území jižního pólu Měsíce.

Mise LUMI bude vybavená kamerou, která dokáže poskytnout data pro vytvoření digitálního modelu s rozlišením 50 centimetrů pro málo osvětlené oblasti na pólu. „Nejlepší modely povrchu jižního pólu dnes mají rozlišení pět metrů – tedy když se na povrchu nachází 2,5 metru velký kámen nebo kráter, tak ho vůbec nezaznamenáme. S LUMI budeme schopni tuto nepřesnost změnit na 50 centimetrů, takže desetkrát lepší rozlišení. Data budou hodnotná nejen vědecky, ale budou mít také obrovskou hodnotu pro průzkum. Je to cesta, jak snížit riziko pro nejtěžší krok lunárních misí – přistávání,“ doplnil architekt mise LUMI Petr Boháček.

Platformu družice bude vyvíjet Tyvak International z Itálie, komplexní kameru s úzkým zorným úhlem bude mít na starosti estonská společnost CrystalSpace za účasti polského výrobce optických systémů pro vesmír Scanway. Vědecký tým vede Akos Kereszturi z maďarského Konkoly Astronomického ústavu a Mihkel Pajusalu z estonské Univerzity v Tartu. Zpracování velkého množství dat zajistí česká společnost Zaitra, speciální pohonný systém pak nizozemská společnost Dawn Aerospace.

Družice by měla do vesmíru letět na přelomu let 2029 a 2030, první fáze projektu začne příští rok. Tato fáze zahrnuje studii proveditelnosti, která definuje všechny části mise. Bude se počítat přesná orbita satelitu, definovat jak přesně má vypadat kamera, jak se budou zpracovávat data a jak se z nich bude tvořit digitální model povrchu a vrstevnic.