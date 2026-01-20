Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Ivana Vaňkátová
  16:45
Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý poplach a kdy se vyplatí nasednout do auta a jet za město? Naučíme vás číst satelitní data, kterým rozumí jen hrstka nadšenců.
Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Předpovídat polární záři je podobné jako předpovídat bouřku. Můžete vědět, že jsou pro ni podmínky, ale nikdy nevíte přesně, kde a v kolik uhodí blesk. Abychom v Česku něco viděli, musíme sledovat data z družic jako DSCOVR nebo ACE, které jsou umístěny mezi Sluncem a Zemí a fungují jako včasné varování.

Bude dnes vidět polární záře?

Po výrazné polární záři, kterou Česko zažilo v noci na úterý 20. ledna, se situace na noční obloze uklidní. Napovídají tomu alespoň klíčové ukazatele. V nejbližších dnech se tak nebeská podívaná pravděpodobně nezopakuje.

Předpověď polární záře

Předpověď polární záře má na svých stránkách například americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Ta je ovšem velice krátkodobá, ukazuje, jak pravděpodobný výskyt polární záře za 30 až 90 minut dopředu.

Lagrangerovy body

Lagrangerovy body (případně librační body či centra) jsou v nebeské mechanice body v soustavě dvou těles rotujících kolem společného těžiště, kde se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly působící na třetí (relativně lehké) těleso, které díky tomu zachovává od obou těles konstantní vzdálenost.

Bod L1 se nachází mezi Zemí a Sluncem ve vzdálenosti asi 1,5 milionu kilometrů od naší planety.

Hodnota je založená na pozorováních učiněných v Lagrangerově bodě L1. Solární vítr totiž za standardních podmínek vzdálenost od L1 k zemi urazí přibližně za 30 až 60 minut.

Zde je „lidský“ překlad klíčových veličin, které najdete na Monitoru polárních září:

1. Kp-index

Toto je nejdůležitější číslo pro začátečníky. Škála je 0 až 9.

Jde o globální index geomagnetické aktivity. Ten je založení na pozorování z magnetometrů rozmístěných po celém světě. Určuje odhadovanou geomagnetickou aktivitu během tříhodinového okna.

  • Kp 0–4: Pro Česko nezajímavé. Záře je vidět jen na severu.
  • Kp 5–6: „G1/G2 bouře“. Šance na fotografickou záři (viditelnou jen foťákem) nízko nad obzorem.
  • Kp 7 a více: Teprve teď to začíná být vážné. Při Kp 7 a více je v ČR velká šance vidět záři i pouhým okem.

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

2. Hodnota Bz

Solární vítr má vlastní magnetické pole. Jeho orientaci pak určuje hodnota Bz. Největší šance na polární záři vzniká ve chvíli, kdy má magnetické pole solárního větru opačnou (jižní) orientaci, než magnetické pole Země, které má severní orientaci.

Aby se částice ze Slunce dostaly do naší atmosféry, musí být hodnota Bz v záporných číslech (jižní orientace).

  • Bz v plusu: Brána je zavřená, i když je vítr silný.
  • Bz hluboko v minusu (např. -15 nT): Brána je dokořán, záře může vypuknout.

Důležitý je přitom ukazatel Bz (kolmá složka IMF, tj. magnetického pole oblaku ze Slunce) – pokud tato hodnota klesne do záporných čísel, znamená to, že silokřivky IMF se lépe napojují na zemské magnetické pole a částice lépe vstupují do zemské atmosféry. Reálně a velmi často stačí na fotograficky zaznamenatelnou záři hodnoty již od Bz -10 nT, ale to platí, pokud tato hodnota trvá dostatečně dlouho a nekolísá střídavě do kladných hodnot,“ radí Petr Horálek.

3. Rychlost a hustota větru

Čím rychleji vítr fouká (normál je 300–400 km/s, při bouři i přes 800 km/s) a čím je hustší, tím dramatičtější divadlo nás čeká.

Podívejte se na video Fyzikálního ústavu v Opavě, na kterém Petr Horálek vysvětluje, jak polární záři sledovat a jak se orientovat v údajích z aplikací:

Jak vzniká polární záře

Polární záře (aurora borealis) není jen náhodný světelný úkaz. Je to viditelný důsledek „vesmírného boje“ mezi Sluncem a zemským magnetickým polem. Vše začíná u slunečního větru – proudu nabitých částic, které Slunce neustále vysílá do prostoru. Když dojde k mohutné erupci nebo se uvolní takzvaný koronální výron hmoty (CME), k Zemi se přihrnou miliardy tun materiálu.

Jakmile tyto částice narazí na magnetosféru Země, ta je jako neviditelný štít svede k pólům. Nad nimi, v ionosféře, ve výškách od 90 do stovek kilometrů, narazí do atomů kyslíku a dusíku, rozsvítí je a vytvoří nebeské divadlo. Zatímco kyslík září v nižších výškách zeleně nebo ve vyšších červeně, dusík přidává fialové a růžové odstíny.

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Proč vidíme polární záři v Česku stále častěji?

Slunce se řídí zhruba jedenáctiletým cyklem aktivity. Právě nyní se nacházíme v blízkosti jeho maxima. Během silných geomagnetických bouří se tzv. aurorální ovál – tedy prstenec kolem pólu, kde je záře vidět běžně – nafoukne a posune směrem k rovníku. Pak se stane, že tento prstenec zasáhne i střední Evropu.

„Polárních září není najednou nějak více, jen se o nich častěji a snáze dozvídáme. A to i formou výstrahy na možnost výskytu v následujících dnech. Pomáhají nám k tomu takzvané monitory polárních září, které si dnes můžeme stáhnout i jako aplikace do našich telefonů,“ radí Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě, který nám poskytl k tomuto článku také nejčerstvější fotografie – je na nich polární záře nad městem Seč a jsou pořízené v noci na 20. ledna.

Aplikace do kapsy pro moderní lovce polárních září

Nechcete-li neustále sledovat grafy, nechte techniku, aby vás upozornila. Nejpoužívanější nástroje jsou:

Odkud se data berou?

Většina aplikací i českých webů čerpá data z jednoho hlavního zdroje – amerického úřadu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Jejich družice, jako je například DSCOVR, jsou umístěny v prostoru mezi Sluncem a Zemí a fungují jako včasné varování. Jakmile kolem nich proletí sluneční bouře, máme přibližně 30 až 60 minut na to, abychom se připravili, než částice narazí do naší atmosféry a úkaz vypukne.

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Recept na úspěšné pozorování v ČR

Pokochejte se: fotky polární záře z předchozích let, autor Petr Horálek.

  1. Sledujte Kp-index: Musí být alespoň 6, ideálně 7 a více.
  2. Hlídejte jasnou oblohu: Bez ní uvidíte jen mraky.
  3. Najděte tmu: Odjeďte co nejdál od městských světel. Potřebujete výhled na severní obzor, který nesmí být osvětlen městem.
  4. Mějte trpělivost: Záře v Česku často netrvá celou noc. Přichází v tzv. sub-bouřích, které trvají třeba jen 10–15 minut.
  5. Zkuste mobil: V našich šířkách polární záře často vypadá jako slabý šedobílý opar nebo mlha. Lidské oko totiž v noci barvy téměř nevnímá. Že jde o polární záři, poznáte až ve chvíli, kdy na ni namíříte mobil nebo foťák s delší expozicí – na displeji se okamžitě objeví sytá zelená nebo červená.
