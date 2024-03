Na ISS se vydala první Běloruska, raketa MS-25 po odkladech odstartovala

Raketa měla původně odstartovat ve čtvrtek 21. března, ale Roskosmos nakonec odpočet přerušil 20 sekund před plánovaným odletem. Start byl zrušen kvůli zatím neznámým příčinám.

Vůbec poprvé se na takovou cestu vydala běloruská kosmonautka Marina Vasilevskaja. Kromě ní se letu účastní ještě kosmonaut Oleg Novickij z Ruska a Američanka Tracy C. Dysonová. Pro Dysonovou to měl být třetí vesmírný let, pro Novického čtvrtý. Ruský kosmonaut a jeho běloruská kolegyně by podle původních plánů na orbitě měli strávit pouze 12 dní a 2. dubna se měli vracet zpátky na Zemi, spolu s astronautkou amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Loral O’Harovou, která by ISS opustila po více než půlročním pobytu.

Dysonovou čekal návrat za půl roku, s kosmonauty ruské kosmické agentury Roskosmos Nikolajem Čubem a Olegem Kononěnkem. Ti na ISS přiletěli loni 15. září. Kononěnko už letos v únoru překonal rekord nejdelšího nesouvislého pobytu ve vesmíru. Na konci současné mise se stane prvním člověkem, který ve vesmíru strávil tisíc dnů.

Cesta lodí ruské kosmické agentury Roskosmos trvá výrazně kratší dobu, než jakou trvá let strojem Crew Dragon společnosti SpaceX, která „taxikaří“ pro NASA. K ISS se posádka měla dostat už v 17:39 SEČ, jen po asi dvou obletech Země. Tedy po zhruba třech hodinách a patnácti minutách. Poslední let lodi Crew Dragon ze začátku března trval asi 16 hodin.

Mezinárodní vesmírná stanice je jedním z posledních míst, kde Rusko a Spojené státy spolupracují navzdory ruské invazi na Ukrajinu, kvůli které jsou vztahy mezi oběma velmocemi nejhorší za poslední desítky let. Koncem loňského prosince Roskosmos oznámil, že se s NASA dohodl na prodloužení programu společných letů na ISS do roku 2025.