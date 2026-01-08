NASA možná z ISS předčasně stáhne posádku. Důvodem je nemoc

  15:17
Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) zvažuje, že by přivezl zpět posádku dříve, než byl plánovaný návrat. Může za to zdravotní stav jednoho z členů mise Crew-11.
Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik...

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik hodin před plánovaným startem se čtyřmi členy posádky mise Crew-11. | foto: ČTK

Kvůli zdravotnímu problému jednoho z astronautů zvažuje americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). NASA chce v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky zrušil aktuální výstup do volného kosmu.

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici. (1. srpna 2025)
„Agentura sleduje zdravotní stav jednoho z členů posádky, který se ve středu odpoledne objevil na palubě orbitálního komplexu. Z důvodu ochrany soukromí není vhodné, aby NASA sdělovala další podrobnosti o tomto členovi posádky. Situace je stabilní,“ uvádí agentura na svém blogu.

„Bezpečné splnění našich misí je naší nejvyšší prioritou a aktivně vyhodnocujeme všechny možnosti, včetně předčasného ukončení mise Crew-11,“ sdělila ve středu mluvčí NASA.

Návrat čtyřčlenné posádky Crew-11 by byl ojedinělým důsledkem zdravotního problému astronauta na palubě ISS. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů. Mise Crew-11 mohla být jednou z prvních, které budou trvat osm měsíců.

Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov. Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018.

Na palubě je spolu s nimi tříčlenná posádka, která tam přiletěla lodí Sojuz MS-28 loni v listopadu. Při tomto letu byla poškozena jediná bajkonurská rampa, z níž mohou sojuzy létat.

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru
