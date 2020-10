Rekordní let ruské kosmické lodi. S posádkou dorazila k ISS za tři hodiny

Ještě na začátku toho desetiletí zabrala doprava nových obyvatel Mezinárodní vesmírné stanice asi dva až tři dny. Planetu v takovém případě loď musela obkroužit čtyřiatřicetkrát. První testovací let, při němž loď letěla k ISS jen šest hodin, se uskutečnil v srpnu 2012 se čtyřmi oblety Země. O rok později se podařilo tímto způsobem poslat k ISS i lidskou posádku.

Od té doby se čas od startu rakety s lodí až do příletu k ISS neustále zkracuje. Nyní se podařilo vše synchronizovat tak, že ve středu mohla odletět téměř padesátimetrová raketa Sojuz 2.1 z kosmodromu Bajkonur v 7:45 hodin ráno s plánovaným přistáním u Mezinárodní vesmírné stanice v 10:52. To se nakonec podařilo dříve, když loď zakotvila v 10:48. Let tak trval tři hodiny a tři minuty. Loď Sojuz MS-17 se připojila k servisnímu modulu Rossvet.

Odlet lodi Sojuz MS-17 z kosmodromu Bajkonur k prvnímu tříhodinovému letu s posádkou k ISS

Není to však poprvé, co se ruská kosmická loď dostala k ISS tak rychle. Než z Bajkonuru odletěla nynější posádka, tak si od roku 2018 expresní tříhodinový let úspěšně vyzkoušelo pět nákladních lodích Progress.

Zrychlení letů souvisí se správným načasováním a přesným řízením korekčních manévrů, které musí Sojuz na oběžné dráze provést. Rychleji se tedy „srovná“ na správnou trajektorii. V některých případech se navíc počítá i se součinností ISS, která také může s pomocí svých trysek mírně „vypomoci“.



Posádka lodi Sojuz MS-17. Zleva: astronautka Kathleen Rubinsová, kosmonauti Sergej Kuď-Svěrčkov a Sergej Ryžikov

Loď Sojuz MS-17 vezla na palubě americkou astronautku Kathleen Rubinsovou a ruské kosmonauty Sergeje Ryžikova a Sergeje Kuď-Svěrčkova.

Trojice před odletem kvůli covidové pandemii setrvala přibližně měsíc v karanténě a byla několikrát testována na koronavirus, řekla před odletem podle agentury DPA mikrobioložka Rubinsová, která se na ISS vydává už podruhé. „Mezinárodní vesmírná stanice je pravděpodobně nejbezpečnějším místem,“ poznamenal Ryžikov s poukazem na pandemii.



Během pobytu na ISS budou účastníci mise provádět vědecké experimenty v biologii, biotechnologii či fyzice. Na nové kolegy na oběžné dráze ve výšce kolem 400 kilometrů nad povrchem Země čekají ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký astronaut Christopher Cassidy. Nová trojice má na ISS zůstat půl roku, zatímco dosavadní posádku čeká ještě tento měsíc cesta zpět na Zemi.

Bude stačit jeden oblet?

A plánuje se i další zrychlení. K dopravě na Mezinárodní vesmírnou stanici by pak měl stačit jen jeden oblet Země a zhruba dvě hodiny letu.

Alespoň to loni ke konci roku sliboval šéf státního podniku Roskosmos Dmitrij Rogozin v rámci návštěvy kosmodromu Vostočnyj. Zpráva se objevila ve videu o plánech na rok 2020, které bylo promítáno během návštěvy.

„Na ISS - za dvě hodiny. Budeme testovat schéma letu kosmické lodi k ISS s jedním obletem,“ bylo řečeno ve videu. Zatím se nezdá, že by se to letos povedlo.

Aktualizováno: Doplnili jsme čas připojení k ISS.