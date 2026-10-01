K ISS letí nová posádka, má číslo, které mnozí považují za nešťastné

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Čtyři noví obyvatelé mají v 17:10 vyrazit ze startovací rampy SLC-40 na floridském mysu Canaveral, aby za 7 hodin a padesát minut dorazili k ISS a připojili se k modulu Harmony. Má to být doposud nejrychlejší cesta, kterou se posádka vyslaná z území USA k Mezinárodní vesmírné stanici dopraví. Jen pro připomenutí, lety z Ruska k ISS jsou o několik hodin kratší.
Mise Crew-13, má sice v názvu číslovku, která může někomu vyvolat mrazení v zádech, ale vzhledem ke spolehlivosti nosiče Falcon 9 i lodi Crew Dragon se neočekává ani náznak problémů. Startu také přeje počasí, takže mu nic nebrání. Na ISS se připojí k sedmičlenné posádce, která ji už nyní obývá a je složená ze tří Američanů a Rusů a Francouzky vyslané Evropskou kosmickou agenturou.
Posádku mise Crew-13 tvoří vedle Američanů Jessicy Watkinsové a Luka Delaneye i Kanaďan Joshua Kutryk a Rus Sergej Teterjatnikov. Stále tak funguje spolupráce mezi americkou NASA a ruskou vesmírnou agenturou Roskosmos, kdy vždy jeden člen z posádky vyslané na ISS pochází z druhého státu.
Na palubě Mezinárodní vesmírné stanice budou noví astronauti provádět řadu biomedicínských výzkumů a studií lidské výkonnosti, včetně nového společného projektu zaměřeného na zkoumání vlivu vesmírného letu na krevní oběh a srážlivost krve.
„NASA rovněž testuje dovednosti členů posádky v ručním řízení, vyhodnocuje metody pro kompenzaci změn zraku a mozkové činnosti, shromažďuje zásadní zdravotní údaje pro budoucí mise a měří síly, kterým jsou astronauti vystaveni při návratu na Zemi, aby pomohla zdokonalit vybavení a postupy pro návrat do atmosféry,“ vyčísluje řadu z úkolů nových obyvatel ISS.
Posádka bude na stanici zhruba půl roku, než se vrátí zpátky na Zemi.