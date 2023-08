Indie chce přistát u pólu Měsíce. Už tam ztratila jednu sondu, jako Rusko

Lety do vesmíru a dobývání jiných těles jsou dlážděny mnoha neúspěchy. Je možná až překvapivé, jak jsme před půl stoletím mohli sledovat přistávání sond i lidí na povrchu Měsíce a nyní se ukazuje, že přistání na naší přirozené oběžnici není tak jednoduché. Mezi světovou elitu, která dokáže bezpečně dostat své zařízení na povrch Měsíce, se chce ve středu zařadit Indie. Přistávací modul Vikrám sondy Čandrájan-3 (Měsíční loď 3) by měl dosednout na měsíční povrch v 14:34 SELČ. Zatím se to povedlo pouze Rusku (respektive Sovětskému svazu), Spojeným státům a Číně.

Pro Indii mělo být středeční přistání vyvrcholením plánů na dobytí Měsíce, kam v roce 2008 vyslala družici Čandrájan-1, která kolem něj kroužila a která byla o rok později prohlášena za ztracenou. Součástí první generace Čandrájanu byla i dopadová sonda, která se podle plánu nárazem o měsíční povrch zničila. Sonda Čandrájan-2 vyslaná v roce 2019 kolem Měsíce obíhá dodnes, přistání jejího modulu u jižního pólu se však nezdařilo.

Problematické přistání

Jen letos se přistání nezdařilo již dvěma strojům. V dubnu to byla japonská sonda s malým robotem a vozítkem ze Spojených arabských emirátů a na konci minulého týdne to byla kvůli špatnému motorickému manévru zničena ruská sonda Luna-25, jejíž start se připravoval mnoho let. Jak již bylo zmíněno, i Indie už zažila neúspěšný pokus o měkké přistání na Měsíci. Na začátku září 2019 se na jižním pólu Měsíce nepodařilo přistát předchůdci současného přistávacího modulu sondy. Ve stejný rok proběhl i neúspěšný pokus Izraele, jehož sonda Berešit (Beresheet) přistání na Měsíci také nezvládla.

Indové si však vzali poučení a pečlivě studovali data z havárie. Následně provedli řadu simulací, aby odstranili případné vady u Čandrájanu-3. Celá sonda váží 3,9 tuny a stála 6,1 miliardy rupií (1,6 miliardy korun).

Řez indickou raketou LVM3 s měsíční sondou Čandrájan-3.

Sondu Čandrájan-3 vynesla raketa LVM3 z indického kosmodromu 14. července. Sonda zhruba deset dní obíhala kolem Země, než byla na začátku srpna vyslána směrem k oběžné dráze kolem Měsíce. Od té doby indičtí experti snižovali její rychlost, aby ji připravili na přistání modulu Vikrám.

Mezitím stihla sonda pořídit několik snímků měsíčního povrchu.

7. srpna 2023

Samotný přistávací modul Vikrám, pojmenovaný po zakladateli agentury, váží přibližně 1,5 tuny a ve svém nitru nese šestikolové robotické vozítko o váze 26 kilogramů zvané Pragján, což v sanskrtu znamená „moudrost“. Po přistání by mělo vyjet z modulu a vydat se na pouť po skalách a kráterech Měsíce, aby shromažďovalo data a fotografie a odesílalo je k analýze zpátky na Zemi.

Tmavé krátery v oblasti jižního pólu by podle vědců mohly skrývat zmrzlou vodu, což by podpořilo plány na eventuální budoucí osídlení přirozené oběžnice Země. Životnost vozítka poháněného solární energií je plánována minimálně na jeden lunární den, což je asi 14 pozemských dní.