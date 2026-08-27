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I druhé zatmění v srpnu nám částečně ukradne západ. Přivstanete si v pátek?

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  18:02aktualizováno  19:44
Kombinovaný snímek zachycuje úplněk procházející stínem Země během zatmění...

Kombinovaný snímek zachycuje úplněk procházející stínem Země během zatmění Měsíce nad Berlínem v Německu v září 2025. | foto: Reuters

V izraelském Hadere vychází Měsíc v úplňku před zakrytím stínem Země v září...
Měsíc zabarvený do červena úplného zatmění nad kaplí Panagia Skepasti poblíž...
Měsíc v úplňku částečně zakrytý stínem Země za sochou na vrcholu centrálního...
Úplné zatmění Měsíce vyfotografované nad vesnicí Kfardebian severovýchodně od...
34 fotografií
V polovině srpna pobláznilo část světa zatmění Slunce. Z našich končin jsme nemohli vidět všechny jeho fáze, protože se postupně naše hvězda skryla za obzor. Nyní se chystá zatmění dalšího objektu, ale ani to nebudeme moci vidět do konce.

Letošní srpne si možná zapamatujeme, jako jeden z výjimečných měsíců, kdy jsme mohli pozorovat hned několik úkazů, které nejsou příliš časté. Nepočítáme tedy pravidelně se vracející Perseidy, které dokážou zaujmout samy o sobě. Ale zatmění Slunce, částečně viditelné i Česka, už taková událost byla. Ostatně připomenout si ho můžete zde.

Ale nebylo to poslední zatmění srpna. To nastane až v noci na pátek a bude v něm hrát roli znovu Měsíc a Slunce. Tentokrát nebude Měsíc překrývat na hvězdu, ale Země bude blokovat její svit vytvoří tak na Měsíci stín.

Podobě jako u Slunečního zatmění, neuvidíme z Česka ani při zatmění Měsíce úkaz celý. Dříve, než Měsíc zcela vypluje ze zemského stínu, bude již za obzorem.

Částečné zatmění s červeným nádechem

Platí i druhý stav, tedy, že to nebude úplné zatmění, ale částečné. Na druhou stranu v době maximálního zatmění zakryje stín Země 93 % průměru Měsíce.

My jsme mohli pozorovat úplné zatmění Měsíce před necelým rokem, konkrétně 7. září 2025.

8. září 2025

To jsme mohli vidět tmavý, načervenalý kotouč našeho vesmírného souputníka. Měsíc totiž při zatmění zcela nezmizí, ale v důsledku tzv. Rayleighova rozptylu, se zahalí do červené. Sluneční svit se totiž láme přes zemskou atmosféru, která částečně odfiltruje kratší modré a fialové vlnové délky a k Měsíci tak doputují ty červené.

Stejné to bude i u nynějšího částečného zatmění, kde se zastíněná oblast ponoří do tmavě červeného nádechu.

Pozorování nad ránem

Výše jsme si popsali dvě skutečnosti, které mají obě srpnová zatmění společné. Liší se ale dobou pozorování, na Měsíc si totiž budete muset přivstat.

Samotné zatmění má několik fází z nichž to první, prakticky neviditelné, se nazývá polostínové a začíná několik minut před půl čtvrtou ráno. Na začátek částečného zatmění se však musíte zvednou z postele kolem v půl páté. Astronomové totiž spočítali, že začíná přesně v 4:33:48 SELČ.

Kdo si bude chtít trochu pospat, ale zároveň vidět maximální fázi zatmění, nesmí zmeškat čas 6 hodin 12 minut. Přesně ve 49. sekundě má totiž být zakryto 92,9 % Měsíce a to nejvíce z tohoto úkazu. Za necelých pět minut poté, už přitom bude Měsíc zapadat. Tedy alespoň v Praze. Termíny západu Měsíce pro jednotlivá města jsme přinesli v tomto článku. Jen upozorníme, že na Moravě a ve Slezsku maximum zatmění před západem vidět nestihnou, zatímco na západě Česka uvidí Měsíc ještě téměř čtvrt hodiny po maximu.

Je jasné, že čím výše budete s odkrytým výhledem k jihozápadnímu obzoru, tím déle ve vašem regionu úkaz uvidíte. Nejvíce si ale užijí částečné zatmění Měsíce pozorovatelé v Severní a Jižní Americe.

Úkaz můžete sami, nebo se vydat na místa, která pořádají hromadné sledování. Například hvězdárna Ondřejov zve na pozorování z její Radarové louky od 4:15, pokud bude jasné počasí.

Budete sledovat částečné zatmění Měsíce 28. srpna 2026?

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Rok 2028 přinese hned tři zatmění

Letošní zatmění bude poslední dobře viditelné v nejbližším roce a půl. V únoru 2027 sice proběhne polostínové zatmění Měsíce, ale to není prakticky vidět.

Zatmění Měsíce v roce 2025

Kombinovaný snímek zachycuje úplněk procházející stínem Země během zatmění Měsíce nad Berlínem v Německu v září 2025.
V izraelském Hadere vychází Měsíc v úplňku před zakrytím stínem Země v září 2025.
Měsíc zabarvený do červena úplného zatmění nad kaplí Panagia Skepasti poblíž vesnice Volax na ostrově Tinos v Řecku v září 2025.
Měsíc v úplňku částečně zakrytý stínem Země za sochou na vrcholu centrálního pavilonu VDNKh v Moskvě v září 2025.
34 fotografií

Další příležitost bude až v roce 2028, a to hned třikrát. Podle astronomů z České astronomické společnosti v jednom roce mohou nastat maximálně čtyři měsíční zatmění (počítáme-li i nevýrazná polostínová zatmění).

„Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně 5° a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5°. Měsíc proto zemský stín častěji mine a k žádnému zatmění nedojde,“ vysvětlují odborníci.

Rok 2028 tak bude pro pozorování tohoto úkazu výjimečný. V lednu a červenci bude vidět jen částečné, ale na přelomu roku se vrátí úplné zatmění Měsíce.

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