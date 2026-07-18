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Hvězdné války mě moc nebaví. Astronaut Svoboda i o vráskách a jídle bez drobků

Veronika Pitthardová
  20:00

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Aleš Svoboda bude pilotem kosmické lodi. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vesmír ho fascinoval už jako kluka. Dnes má Aleš Svoboda nakročeno k tomu, aby se stal prvním občanem České republiky ve vesmíru. Na oběžnou dráhu zamíří v příštím roce v kosmické lodi Dragon. Nebude v ní sedět jenom jako pasažér, čeká ho role pilota. Už zná své kolegy? Jaký bude mít režim? A má strach? Svěřuje se v rozhovoru.

Kdy vás poprvé napadlo, že byste chtěl letět do vesmíru?
Úplně přesně to nevím, ale určitě už jako malé dítě. Reálné obrysy to dostalo až ve chvíli, kdy byl oznámen výběr astronautů Evropské kosmické agentury. Do té doby šlo spíš o hypotetickou představu než o něco, co by člověk skutečně zvažoval.

Jak si malé dítě vysní let do vesmíru? Četl jste třeba verneovky?
To ne, ale rodiče byli hodně technicky zaměření. Táta pracoval jako programátor a máma jako projektantka ve stavebnictví. Díky tomu jsme měli doma počítače od mého narození. Abyste rozuměla, narodil jsem se v roce 1986 a tehdy to rozhodně nebylo běžné. Měli jsme i spoustu knih technického zaměření, ať už o počítačích, informačních technologiích, letadlech, nebo vesmíru, v češtině i v angličtině. Rodiče mě taky brávali do planetárií, na hvězdárny nebo na různé přednášky. Navíc to byla ještě éra raketoplánů. Startovalo se poměrně často a kosmonautika se objevovala pravidelně v televizi.

Já jako pokusný králík? V podstatě ano, a sice jak tělo reaguje na beztížný stav. Například se v něm prodlužuje páteř.

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