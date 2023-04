Modul se při pokusu o přistání na Měsíci roztříštil, potvrdili Japonci

Letoví kontroloři se dohadovali, co se při prvním komerčním pokusu o přistání na Měsíci stalo.

Více než šest hodin po odmlčení modulu firma ispace konečně potvrdila to, co všichni očekávali. Podle ní existuje „vysoká pravděpodobnost“, že modul se o povrch Měsíce roztříštil.

Hlavním místem přistání mise Hakuto-R byl kráter Atlas, který se nachází v severovýchodním kvadrantu Měsíce.

„Toto místo splňuje technické specifikace mise pro demonstraci technologie přistávacího modulu, cíle vědeckého průzkumu pro @MBRSpaceCentre i požadavky misí našich dalších zákazníků,“ napsala firma už dříve na Twitteru.

Pro ispace je to velké zklamání po čtyřapůlměsíční misi, kdy měla na dosah to, co předtím dokázaly jen tři země. Úspěšné přistání vesmírného zařízení na Měsíci se v minulosti v rámci oficiálních vládních programů podařilo Spojeným státům, Rusku a Číně.