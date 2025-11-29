Geminidy jsou meteorickým rojem s radiálním bodem v souhvězdí Blíženců (Gemini), odkud se zdá, že meteory na obloze vycházejí. Řadí se mezi ty nejsilnější a nejspolehlivější pravidelné roje pozorovatelné na severní polokouli.
Kdy jsou Geminidy 2025
- Aktivita: 4.–20. prosince 2025
- Vrchol aktivity: noc z 13. na 14. prosince 2025
Neobvyklý rodič Geminid
Co jsou aktivní asteroidy?
Jde o malá tělesa sluneční soustavy, jejichž oběžné dráhy odpovídají asteroidům, které vykazují vizuální znaky komet.
Většina meteorických rojů má za rodičovské těleso kometu, která za sebou zanechává prach a led. Geminidy jsou však unikátní, protože jejich zdrojovým tělesem je 3200 Phaethon, aktivní asteroid z Apollonovy skupiny.
Meteory z roje bývají relativně pomalé a jasné, často za sebou zanechávají delší stopu. To je dáno i tím, že meteoroidy z asteroidu 3200 Phaethon mají ve srovnání s křehkými zbytky komet vyšší hustotu a pevnost.
3200 Phaethon
Mateřský asteroid je sám o sobě zajímavý. Na své oběžné dráze se dostává extrémně blízko ke Slunci. Tomu se v nejbližším bodě přiblíží jen na přibližně 20 milionů kilometrů, blíž než jakýkoli jiný pojmenovaný asteroid.
Apollonova skupina
Jde o skupinu planetek s dobou oběhu větší než jeden rok. Jejich oběžné dráhy kříží dráhu Země a v perihelu se dostávají ke Slunci blíže než Země. Zároveň jsou velké poloosy jejich drah větší než jedna astronomická jednotka.
Při přiblížení ke Slunci se asteroid zahřeje na více než 700 stupňů. Díky tomu dochází k úniku plynů z jeho povrchu, takže se za ním následně vytváří ohon, podobně jako u komet. Je proto někdy označován za kamenitou kometu.
Podle posledních pozorování NASA ovšem spolu s plynem z tělesa neuniká žádný prach. Geminidy tak jsou pravděpodobně výsledkem neupřesněné ničivé události, ke které došlo před několika tisíci let.
Podmínky pro pozorování Geminid v roce 2025
Aktivita Geminid je dlouhá, trvá přibližně od začátku prosince do 20. či 21. prosince. Důležitá je však noc, kdy roj dosahuje maximální intenzity.
Vrchol a čas pozorování
- Hlavní vrchol: Noc ze soboty 13. prosince na neděli 14. prosince 2025.
- Intenzita: Za ideálních podmínek se očekává aktivita přesahující 120 až 150 meteorů za hodinu. Reálně se odhaduje spatření několika desítek meteorů za hodinu, v závislosti na světelném znečištění.
- Nejlepší čas: Po půlnoci až do úsvitu. Radiant (souhvězdí Blíženců) vystoupá nejvýše nad obzor kolem 2. hodiny ranní, což je optimální doba pro pozorování.
Měsíční podmínky: výjimečně příznivý rok
Rok 2025 nabízí pro pozorování Geminid jedny z nejlepších podmínek za poslední roky. Během vrcholu bude Měsíc ve fázi ubývajícího srpku a vyjde až po 2. hodině ranní.
To znamená, že můžete sledovat Geminidy bez rušení silným měsíčním svitem. Díky tomu je dobrá šance spatřit i slabší meteory.
Jak a kde Geminidy pozorovat v Česku
Pro úspěšné pozorování meteorického roje nepotřebujete žádné speciální vybavení. Vše záleží na vhodném místě a trpělivosti.
1. Kde hledat
- Najděte místo s minimálním světelným znečištěním. Ideální jsou oblasti daleko od velkých měst, otevřená pole nebo kopce. Vybírejte stanoviště s volným, co nejširším výhledem na oblohu, bez rušení stromy a budovami.
- Ačkoli meteory zdánlivě vycházejí ze souhvězdí Blíženců, objevit se mohou prakticky kdekoli na obloze. Je vhodné se dívat trochu mimo radiant, asi 30–45 stupňů stranou.
2. Praktická příprava
- Je prosinec – musíte být v naprostém teple. Termoprádlo, lyžařské kalhoty, teplá bunda, čepice, teplé rukavice a termoska s horkým čajem jsou nutností.
- Vezměte si karimatku, lehátko nebo rozkládací židli, abyste mohli pohodlně ležet s pohledem upřeným vzhůru. Krk vám poděkuje.
- Po příchodu na pozorovací místo nechte oči adaptovat na tmu minimálně 20–30 minut. Během této doby nepoužívejte telefon ani jiné zdroje bílého světla. Dobrá je červená baterka.
Příští meteorický roj
S koncem aktivity Geminid se překrývá začátek aktivity Ursid. Tento nevýrazný meteorický roj má radiant v souhvězdí Malého vozu a vrchol 22. prosince. Ve svém vrcholu ovšem dosahují frekvence jen kolem deseti meteorů za hodinu.
Největší meteorické roje viditelné nad Českem
|Název roje
|Období aktivity
|Maximální viditelnost
|Zajímavost a tipy
|Kvadrantidy
|Konec prosince – polovina ledna
|3. – 4. ledna
|Velmi aktivní lednový roj. Mívají krátké a ostré maximum (jen několik hodin), takže je třeba sledovat přesný čas. Jejich mateřské těleso je pravděpodobně asteroid 2003 EH1.
|Lyridy
|Polovina až konec dubna
|22. – 23. dubna
|První jarní roj. Bývají méně početné než letní roje, ale občas mohou překvapit krátkými sprškami. Známé jsou už přes 2600 let.
|Perseidy
|Polovina července – konec srpna
|12. – 13. srpna
|Nejpopulárnější a nejslavnější letní roj. Jsou spolehlivé, snadno pozorovatelné díky teplým nocím a mívají jasné a rychlé meteory. Radiant je v souhvězdí Persea.
|Orionidy
|Polovina října – polovina listopadu
|20. – 21. října
|Souvisí se slavnou Halleyovou kometou. Jsou rychlé a jasné. Nejlepší pozorování je ve druhé polovině noci a před úsvitem.
|Leonidy
|Polovina listopadu
|17. – 18. listopadu
|Bývají slabší, ale jsou známé svými historickými meteorickými bouřemi (každých 33 let, kdy roj dosáhl stovek tisíc meteorů za hodinu). Nyní je jejich aktivita mírná.
|Geminidy
|Začátek – konec prosince
|13. – 14. prosince
|Nejaktivnější roj roku. Jsou unikátní tím, že pochází z asteroidu (3200 Phaethon), bývají pomalejší a jasnější než Perseidy. Vždy je nutné sledovat, jaká je fáze Měsíce!
Využijte mimořádně příznivých podmínek roku 2025 – teplé oblečení, tmavá obloha a trpělivost jsou vše, co potřebujete pro nejlepší hvězdné představení této zimy!