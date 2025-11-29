Geminidy nejsou běžný meteorický roj. Za jejich vznikem stojí zvláštní těleso

Ivana Vaňkátová
  4:00
V polovině prosince se nad Českou republikou odehraje jedno z nejpůsobivějších astronomických představení roku 2025 – meteorický roj Geminidy. Navíc se můžeme těšit na výjimečně příznivé podmínky k pozorování: Měsíc bude velmi slabý, a obloha tak může nabídnout skutečné meteorické divadlo s možností spatřit i přes sto meteorů za hodinu.
Fotogalerie4

Fotograf zachytil meteorický roj u Sečské přehrady, kde ve svém volnu přebývá. | foto: Petr Horálek

Geminidy jsou meteorickým rojem s radiálním bodem v souhvězdí Blíženců (Gemini), odkud se zdá, že meteory na obloze vycházejí. Řadí se mezi ty nejsilnější a nejspolehlivější pravidelné roje pozorovatelné na severní polokouli.

Kdy jsou Geminidy 2025

  • Aktivita: 4.–20. prosince 2025
  • Vrchol aktivity: noc z 13. na 14. prosince 2025

Neobvyklý rodič Geminid

Co jsou aktivní asteroidy?

Jde o malá tělesa sluneční soustavy, jejichž oběžné dráhy odpovídají asteroidům, které vykazují vizuální znaky komet.

Většina meteorických rojů má za rodičovské těleso kometu, která za sebou zanechává prach a led. Geminidy jsou však unikátní, protože jejich zdrojovým tělesem je 3200 Phaethon, aktivní asteroid z Apollonovy skupiny.

Meteory z roje bývají relativně pomalé a jasné, často za sebou zanechávají delší stopu. To je dáno i tím, že meteoroidy z asteroidu 3200 Phaethon mají ve srovnání s křehkými zbytky komet vyšší hustotu a pevnost.

3200 Phaethon

Mateřský asteroid je sám o sobě zajímavý. Na své oběžné dráze se dostává extrémně blízko ke Slunci. Tomu se v nejbližším bodě přiblíží jen na přibližně 20 milionů kilometrů, blíž než jakýkoli jiný pojmenovaný asteroid.

Apollonova skupina

Jde o skupinu planetek s dobou oběhu větší než jeden rok. Jejich oběžné dráhy kříží dráhu Země a v perihelu se dostávají ke Slunci blíže než Země. Zároveň jsou velké poloosy jejich drah větší než jedna astronomická jednotka.

Při přiblížení ke Slunci se asteroid zahřeje na více než 700 stupňů. Díky tomu dochází k úniku plynů z jeho povrchu, takže se za ním následně vytváří ohon, podobně jako u komet. Je proto někdy označován za kamenitou kometu.

Podle posledních pozorování NASA ovšem spolu s plynem z tělesa neuniká žádný prach. Geminidy tak jsou pravděpodobně výsledkem neupřesněné ničivé události, ke které došlo před několika tisíci let.

Posledním skutečně excelentním pravidelným meteorickým rojem budou v roce 2021...

Podmínky pro pozorování Geminid v roce 2025

Aktivita Geminid je dlouhá, trvá přibližně od začátku prosince do 20. či 21. prosince. Důležitá je však noc, kdy roj dosahuje maximální intenzity.

Vrchol a čas pozorování

  • Hlavní vrchol: Noc ze soboty 13. prosince na neděli 14. prosince 2025.
  • Intenzita: Za ideálních podmínek se očekává aktivita přesahující 120 až 150 meteorů za hodinu. Reálně se odhaduje spatření několika desítek meteorů za hodinu, v závislosti na světelném znečištění.
  • Nejlepší čas: Po půlnoci až do úsvitu. Radiant (souhvězdí Blíženců) vystoupá nejvýše nad obzor kolem 2. hodiny ranní, což je optimální doba pro pozorování.

Měsíční podmínky: výjimečně příznivý rok

Rok 2025 nabízí pro pozorování Geminid jedny z nejlepších podmínek za poslední roky. Během vrcholu bude Měsíc ve fázi ubývajícího srpku a vyjde až po 2. hodině ranní.

To znamená, že můžete sledovat Geminidy bez rušení silným měsíčním svitem. Díky tomu je dobrá šance spatřit i slabší meteory.

Jak a kde Geminidy pozorovat v Česku

Pro úspěšné pozorování meteorického roje nepotřebujete žádné speciální vybavení. Vše záleží na vhodném místě a trpělivosti.

1. Kde hledat

  • Najděte místo s minimálním světelným znečištěním. Ideální jsou oblasti daleko od velkých měst, otevřená pole nebo kopce. Vybírejte stanoviště s volným, co nejširším výhledem na oblohu, bez rušení stromy a budovami.
  • Ačkoli meteory zdánlivě vycházejí ze souhvězdí Blíženců, objevit se mohou prakticky kdekoli na obloze. Je vhodné se dívat trochu mimo radiant, asi 30–45 stupňů stranou.
Meteorický roj Geminidy v roce 2012

2. Praktická příprava

  • Je prosinec – musíte být v naprostém teple. Termoprádlo, lyžařské kalhoty, teplá bunda, čepice, teplé rukavice a termoska s horkým čajem jsou nutností.
  • Vezměte si karimatku, lehátko nebo rozkládací židli, abyste mohli pohodlně ležet s pohledem upřeným vzhůru. Krk vám poděkuje.
  • Po příchodu na pozorovací místo nechte oči adaptovat na tmu minimálně 20–30 minut. Během této doby nepoužívejte telefon ani jiné zdroje bílého světla. Dobrá je červená baterka.
Meteorický roj Geminidy s kometou Wirtanen nad Sečskou přehradou

Příští meteorický roj

S koncem aktivity Geminid se překrývá začátek aktivity Ursid. Tento nevýrazný meteorický roj má radiant v souhvězdí Malého vozu a vrchol 22. prosince. Ve svém vrcholu ovšem dosahují frekvence jen kolem deseti meteorů za hodinu.

Největší meteorické roje viditelné nad Českem

Název rojeObdobí aktivityMaximální viditelnostZajímavost a tipy
KvadrantidyKonec prosince – polovina ledna3. – 4. lednaVelmi aktivní lednový roj. Mívají krátké a ostré maximum (jen několik hodin), takže je třeba sledovat přesný čas. Jejich mateřské těleso je pravděpodobně asteroid 2003 EH1.
LyridyPolovina až konec dubna22. – 23. dubnaPrvní jarní roj. Bývají méně početné než letní roje, ale občas mohou překvapit krátkými sprškami. Známé jsou už přes 2600 let.
PerseidyPolovina července – konec srpna12. – 13. srpnaNejpopulárnější a nejslavnější letní roj. Jsou spolehlivé, snadno pozorovatelné díky teplým nocím a mívají jasné a rychlé meteory. Radiant je v souhvězdí Persea.
OrionidyPolovina října – polovina listopadu20. – 21. říjnaSouvisí se slavnou Halleyovou kometou. Jsou rychlé a jasné. Nejlepší pozorování je ve druhé polovině noci a před úsvitem.
LeonidyPolovina listopadu17. – 18. listopaduBývají slabší, ale jsou známé svými historickými meteorickými bouřemi (každých 33 let, kdy roj dosáhl stovek tisíc meteorů za hodinu). Nyní je jejich aktivita mírná.
GeminidyZačátek – konec prosince13. – 14. prosinceNejaktivnější roj roku. Jsou unikátní tím, že pochází z asteroidu (3200 Phaethon), bývají pomalejší a jasnější než Perseidy. Vždy je nutné sledovat, jaká je fáze Měsíce!

Využijte mimořádně příznivých podmínek roku 2025 – teplé oblečení, tmavá obloha a trpělivost jsou vše, co potřebujete pro nejlepší hvězdné představení této zimy!

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Poškozená startovací rampa 31/6 na kosmodromu Bajkonur.

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do...

Geminidy nejsou běžný meteorický roj. Za jejich vznikem stojí zvláštní těleso

Fotograf zachytil meteorický roj u Sečské přehrady, kde ve svém volnu přebývá.

V polovině prosince se nad Českou republikou odehraje jedno z nejpůsobivějších astronomických představení roku 2025 – meteorický roj Geminidy. Navíc se můžeme těšit na výjimečně příznivé podmínky k...

29. listopadu 2025

Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští...

29. listopadu 2025

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Poškozená startovací rampa 31/6 na kosmodromu Bajkonur.

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do...

28. listopadu 2025  11:42

Nový přepočet OSN: ve městech žije už 81 procent všech lidí na naší planetě

Indonéská Jakarta se umístila na sedmé pozici žebříčku Lonely Planet.

Demografové se pokusili vyčíslit, jaký podíl obyvatel Země bydlí v městských oblastech. Na rozdíl od minulých snah využili jednotná kritéria. Lidstvo z nich vyšlo jako překvapivě urbanizované.

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Neštěstí na Erebusu: Náraz letu do sopky před 46 lety nikdo nepřežil

Trosky letounu na úbočí sopky Erebus

Nehodu vyhlídkového letu před 46 lety nad Antarktidou způsobila navigační chyba, špatná komunikace a optický klam. Po nárazu letu Air New Zealand 901 do úbočí sopky zemřelo všech 257 lidí na palubě...

28. listopadu 2025

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

28. listopadu 2025

Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

Premium
„Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě...

Marek Jílek pracuje jako etický hacker. Firmy ho – na rozdíl od těch nelegálních – dobrovolně zvou, aby jejich systémy napadl a otestoval. Ochotně ale poradí se zabezpečením i jednotlivcům. „Umělá...

27. listopadu 2025

Rusko vyslalo na ISS posádku složenou ze dvou Rusů a jednoho Američana

Loď Sojuz MS-28 krátce po startu

Ve čtvrtek dopoledne se na se na Mezinárodní kosmickou stanici vydala nová posádka, která se bude součástí misí Expedice 73 a 74. Loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergej...

27. listopadu 2025  11:02

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

27. listopadu 2025

Praha plná kamer. Policii pomohly s vrahy na útěku, neschovají se ani piráti silnic

Premium
Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou...

Černé auto přejíždí po mostě přes Vltavu a proplete se pražským provozem do Pařížské ulice. Tady podezřelý muž vystupuje. Celou dobu ho sledují městské kamery. Policisté by k němu mohli ihned vyslat...

26. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Děti řeší problémy programátorskými metodami. Psychology to překvapilo

Komentář
Děti sestavovaly puzzle podle historických postaviček ze Vsetínska.

Třídili jste dnes nějaké položky od nejmenší do největší, případně naopak? A co třeba podle abecedy? Nejspíš k tomu používáte algoritmy známé z počítačové vědy.

26. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Pilotovací teodolit dokázal určit rychlost a směr větru v různých výškách

Znát rychlost a směr proudění vzduchu v různých výškových hladinách je velmi cenný údaj zvlášť pro plánování letu balonů. Unikátním nástrojem je tzv. pilotovací teodolit z depozitáře Vojenského...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.