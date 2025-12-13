Geminidy 2025 vrcholí dnes v noci. Poradíme, kde sledovat až 1 000 meteorů

Autor:
  4:00
Geminidy patří mezi pravidelné meteorické roje, které lze sledovat pouhým okem. Letos vrcholí v noci z 13. na 14. prosince 2025 a pozorovací podmínky mají být velmi dobré! Po většinu noci je nebude rušit světlo Měsíce.

Geminidy nad Sečskou přehradou před pěti lety. | foto: Petr Horálek

Meteorický roj Geminidy je posledním pravidelným rojem, který uvidíme na noční obloze v roce 2025. Vrcholit bude v noci z 13. na 14. prosince 2025. Nejvíc meteorů se dá očekávat až po půlnoci. Měsíc vychází ve dvě hodiny ráno, a proto budou do té doby ideální pozorovací podmínky.

Zdrojem rojení Geminid je planetka Phaeton, která pravděpodobně kdysi bývala kometou. A kde meteory na noční obloze najít? „Radiant roje se nachází východně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců, hvězd Castor a Pollux. Na prosincové obloze vychází už za večerního soumraku a během noci stoupají vysoko nad jižní obzor, kde vrcholí po půlnoci,“ uvádí astronom a fotograf astronomických jevů Petr Horálek.

Loňské pozorování Geminid rušil silný svit Měsíce.

Nejvíc meteorů Geminid se dá obvykle pozorovat mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Maximum meteorického roje sice nastává až kolem deváté hodiny 14. prosince 2025, s přibývajícím časem ale bude pozorování rušit denní světlo.

V časných ranních hodinách v době maxima roje lze leots pozorovat víc než 140 meteorů za hodinu. Za celou noc během maxima tak lze spatřit za ideálních podmínek až 1 000 meteorů roje Geminid.

Geminidy nejsou běžný meteorický roj. Za jejich vznikem stojí zvláštní těleso

Geminidy – původ vesmírných poslů

  • Jejich zdrojem je asteroid (česky též planetka) 3200 Phaethon.
  • Světelné úkazy tvoří ledoprachové částice, které hoří při průletu atmosférou.
  • Geminidy jsou pomalé, do atmosféry vlétají rychlostí cca okolo 35 km/s. (U známějších srpnových Perseid je to 59 km/s.)
  • Název pochází od souhvězdí Blíženců (latinsky Gemini), z něhož částice zdánlivě vylétají.
  • Za ideálních podmínek lze spatřit dva i tři meteory za minutu.

Zdroj: astro.cz

Horálek proto doporučuje naplánovat si pozorování mezi půlnocí a druhou hodinou – do té doby bude totiž bezměsíčná noc. Kolem druhé vyjde Měsíc. Pozorování by ale neměl úplně zhatit, protože bude v příznivé fázi – bude 6 dní před novem a svit by neměl být příliš výrazný. Vesmírné divadlo na noční obloze si tak budete moci užít zhruba do čtyř ráno. Frekvence meteorů v této době dosáhne kolem 80 za hodinu.

Kde pozorovat Geminidy?

Díky očekávaným dobrým podmínkám by mělo být snadné Geminidy pozorovat takřka odkudkoli. S výjimkou silně osvětlených měst budou dobře viditelné i menší meteory. Jsou pomalé a často dost jasné, krásnou podívanou si proto budou moci užít i laici, kteří se rozhodnou ponocovat.

Za nejlepší místa k pozorování astronomických jevů se považují ta, kde je minimum světelného smogu. V Česku jsou to Beskydy, Jeseníky, na západě Čech pak Manětínsko. Kromě těchto tří oblastí temné oblohy patří mezi místa s minimem světelného smogu neoficiální oblast temné oblohy v Podyjí. Dobré podmínky pro pozorování nabízí i část Vysočiny, Šumava a Jeseníky.

V minulosti pozorování Geminid v Česku mnohdy zkazil jasný Měsíc, loni i Jupiter a v předchozích letech i špatné načasování: vrchol roje nastával přes den, takže Evropané je nespatřili. Letošní zimní rojení Geminid by tak mohlo být náplastí na marná očekávání amatérských astronomů v uplynulých letech.

„Pokud už bude někde ležet sněhová pokrývka, nenechte se odradit mrazem a zkuste aspoň na pár chvil strávit čas pod nebem. ‚Padající hvězdy‘ nad Měsícem osvětlenou ladovskou krajinou jsou vskutku pohádkovým zážitkem,“ radí Horálek.

Jak fotografovat Geminidy?

Bez stativu se neobejdete. Pokud chcete mít opravdu dobrou fotku, foťte samospouští, ať zabráníte i sebemenšímu otřesu při zmáčknutí spouště. Fotoaparát nastavte na vyšší citlivost a co nejdelší expozici. Objektiv zaostřete na nekonečno a přístroj zamiřte kýženým směrem.

Meteorický roj Geminidy s kometou Wirtanen nad Sečskou přehradou v roce 2020.

Prosincové Geminidy focené 2018.

U Geminid to může být v podstatě kamkoli, takže se rozhodněte spíš podle bližších objektů, které chcete mít zachycené pod tajuplnou oblohou. A potom foťte, foťte a foťte. Využít můžete také sekvenční snímkování.

Pokud noční pozorování nepřekazí zatažená obloha, budete mít z čeho vybírat.

Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte československé motoráky?

Soutěž
Kvíz: československé motorové vozy

Motorákem jezdil každý, a kdo říká, že ne, ten jím jezdí dodnes. A každý si i může vyzkoušet následující výherní kvíz zaměřený právě na motorové vozy vyráběné v Československu.Čtenáři, kteří do...

Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech

Letoun Ae-145 Aero

Z Austrálie do Čech doletěl sám v letadle Aero Ae-145 z roku 1960. Tento let pilota Richarda Santuse je pozoruhodný nejen z hlediska techniky, ale ukazuje i povahu světa, ve kterém žijeme, kde...

Tankerová válka se stupňuje. Hrozí opakování Perského zálivu

Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři. (29. listopadu 2025)

Ukrajinci prokázali schopnost zasáhnout nákladní lodě v ruských službách velmi daleko od svého území. Rusko-ukrajinská válka tak dost možná na moři přechází do nové fáze. Mohla by začít připomínat...

Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF...

V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

Soutěž
Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny...

Geminidy 2025 vrcholí dnes v noci. Poradíme, kde sledovat až 1 000 meteorů

Meteorický roj Geminidy s kometou Wirtanen nad Sečskou přehradou

Geminidy patří mezi pravidelné meteorické roje, které lze sledovat pouhým okem. Letos vrcholí v noci z 13. na 14. prosince 2025 a pozorovací podmínky mají být velmi dobré! Po většinu noci je nebude...

13. prosince 2025

Extrémní „flashky“? Vyzkoušeli jsme tu nejmenší a jednu superrychlou

USB paměti

Jak si vybrat správnou USB paměť pod stromeček? Možnosti by mohl naznačit malý test dvou extrémů. SanDisk Extreme Fit je nejmenší USB-C paměť na světě, kterou po zapojení do notebooku málem...

13. prosince 2025

Kolaps civilizace v údolí Indu způsobila sucha. Nejdelší trvalo 113 let

Město Mohendžodaro, vystavěné z nepálených cihel kolem roku 3000 před naším...

Archeologové přišli s vysvětlením rozpadu Harappské kultury. Mohlo za něj podle nich zvýšení teploty o pouhých půl stupně. Způsobilo čtveřici dlouhých období charakterizovaných nedostatkem vody.

12. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Vrátí se Twitter? Když ano, nebude ho provozovat Musk

Ochránci přírody využili pro svou kampaň změnu loga Twitteru. (2. srpna 2023)

Jeden startup se rozhodl, že využije právní kličku, aby získal značku Twitter, kterou Elon Musk zavrhl ve prospěch své sítě X. Zažádal tak příslušný americký úřad o zrušení ochranných známek pro...

12. prosince 2025

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

Soutěž
Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny...

vydáno 12. prosince 2025

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

11. prosince 2025  10:30

Nabíjíte mobil či koloběžku v noci a bez dozoru? Koledujete si o průšvih

Pozor, požár

Jak bezpečně nabíjet elektrokoloběžky a akunářadí? Co nikdy nedělat s elektronickou cigaretou? Jaké jsou nejčastější důvody požárů? A jak jsou nebezpečné staré telefony v šuplících? Nejen o tom jsme...

11. prosince 2025

Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF...

V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...

11. prosince 2025

Válka vstupuje do robotické éry. Pozemní drony už nejsou na Ukrajině výjimkou

Premium
Pozemní robotický systém „Ljut“ během ukrajinského výcviku s bezpilotními...

Už nejen ve vzduchu. Na ukrajinské frontě bojují po boku lidí pozemní drony. Do terminátorů mají ale daleko.

10. prosince 2025

První balon v ČSSR prosadil básník, křtil polárník a zaplatili filatelisté

Před prvním startem balonu Praga 68 na Letenské pláni dne 23.června 1968. Ivo...

V roce 2023 jsme si připomněli událost, kterou lze bez rozpaků označit za počátek poválečné československé vzduchoplavby – start plynového balonu Praga 68 v červnu 1968. V této souvislosti nelze...

10. prosince 2025  15:27

Whamageddon zuří naplno. Web se plní oběťmi vánočního songu, zní odevšud

Komentář
ilustrační snímek

Na adventních trzích, v obchodních domech, na veřejném bruslení, v kanceláři i na internetu. Tam všude vás může zasáhnout píseň dua Wham!. Dá se využít jako zdroj zábavy.

10. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

CES 2026 otevírá brány 6. ledna. Co přinese největší technologický veletrh

Nové karty Nvidia RTX 5000 na veletrhu CES 2025

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevře své brány už 6. ledna 2026, představení novinek začne o dva dny dřív. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos...

10. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.