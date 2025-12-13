Meteorický roj Geminidy je posledním pravidelným rojem, který uvidíme na noční obloze v roce 2025. Vrcholit bude v noci z 13. na 14. prosince 2025. Nejvíc meteorů se dá očekávat až po půlnoci. Měsíc vychází ve dvě hodiny ráno, a proto budou do té doby ideální pozorovací podmínky.
Zdrojem rojení Geminid je planetka Phaeton, která pravděpodobně kdysi bývala kometou. A kde meteory na noční obloze najít? „Radiant roje se nachází východně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců, hvězd Castor a Pollux. Na prosincové obloze vychází už za večerního soumraku a během noci stoupají vysoko nad jižní obzor, kde vrcholí po půlnoci,“ uvádí astronom a fotograf astronomických jevů Petr Horálek.
Nejvíc meteorů Geminid se dá obvykle pozorovat mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Maximum meteorického roje sice nastává až kolem deváté hodiny 14. prosince 2025, s přibývajícím časem ale bude pozorování rušit denní světlo.
V časných ranních hodinách v době maxima roje lze leots pozorovat víc než 140 meteorů za hodinu. Za celou noc během maxima tak lze spatřit za ideálních podmínek až 1 000 meteorů roje Geminid.
Geminidy nejsou běžný meteorický roj. Za jejich vznikem stojí zvláštní těleso
Geminidy – původ vesmírných poslů
Zdroj: astro.cz
Horálek proto doporučuje naplánovat si pozorování mezi půlnocí a druhou hodinou – do té doby bude totiž bezměsíčná noc. Kolem druhé vyjde Měsíc. Pozorování by ale neměl úplně zhatit, protože bude v příznivé fázi – bude 6 dní před novem a svit by neměl být příliš výrazný. Vesmírné divadlo na noční obloze si tak budete moci užít zhruba do čtyř ráno. Frekvence meteorů v této době dosáhne kolem 80 za hodinu.
Kde pozorovat Geminidy?
Díky očekávaným dobrým podmínkám by mělo být snadné Geminidy pozorovat takřka odkudkoli. S výjimkou silně osvětlených měst budou dobře viditelné i menší meteory. Jsou pomalé a často dost jasné, krásnou podívanou si proto budou moci užít i laici, kteří se rozhodnou ponocovat.
Za nejlepší místa k pozorování astronomických jevů se považují ta, kde je minimum světelného smogu. V Česku jsou to Beskydy, Jeseníky, na západě Čech pak Manětínsko. Kromě těchto tří oblastí temné oblohy patří mezi místa s minimem světelného smogu neoficiální oblast temné oblohy v Podyjí. Dobré podmínky pro pozorování nabízí i část Vysočiny, Šumava a Jeseníky.
V minulosti pozorování Geminid v Česku mnohdy zkazil jasný Měsíc, loni i Jupiter a v předchozích letech i špatné načasování: vrchol roje nastával přes den, takže Evropané je nespatřili. Letošní zimní rojení Geminid by tak mohlo být náplastí na marná očekávání amatérských astronomů v uplynulých letech.
„Pokud už bude někde ležet sněhová pokrývka, nenechte se odradit mrazem a zkuste aspoň na pár chvil strávit čas pod nebem. ‚Padající hvězdy‘ nad Měsícem osvětlenou ladovskou krajinou jsou vskutku pohádkovým zážitkem,“ radí Horálek.
Jak fotografovat Geminidy?
Bez stativu se neobejdete. Pokud chcete mít opravdu dobrou fotku, foťte samospouští, ať zabráníte i sebemenšímu otřesu při zmáčknutí spouště. Fotoaparát nastavte na vyšší citlivost a co nejdelší expozici. Objektiv zaostřete na nekonečno a přístroj zamiřte kýženým směrem.
U Geminid to může být v podstatě kamkoli, takže se rozhodněte spíš podle bližších objektů, které chcete mít zachycené pod tajuplnou oblohou. A potom foťte, foťte a foťte. Využít můžete také sekvenční snímkování.
Pokud noční pozorování nepřekazí zatažená obloha, budete mít z čeho vybírat.