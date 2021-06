Podívejte se na ukázku užšího výběru snímků největší soutěže vesmírné fotografie Astronomy Photographer of the Year, který představila Královská greenwichská observatoř. Do soutěže se letos přihlásilo víc něž 4 500 fotografií z 75 zemí světa. Vítězové budou vyhlášeni 16. září. Další soutěžní snímky ukázala i britská BBC. / Na snímku ze Srí Lanky autor zachytil, jak mezihvězdné větry a síly vytvořily kosmickou bublinu. Jasná hvězda blízko středu mlhoviny je kategorizována jako hvězda Wolf-Rayet.

Autor: Yovin Yahathugoda, zdroj: Královská greenwichská observatoř