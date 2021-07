OBRAZEM: Výběr nejkrásnějších fotografií vesmíru roku 2020

Podívejte se na ukázku užšího výběru snímků největší soutěže vesmírné fotografie Astronomy Photographer of the Year, který představila Královská greenwichská observatoř. Do soutěže se letos přihlásilo víc něž 4 500 fotografií z 75 zemí světa. Vítězové budou vyhlášeni 16. září. Další soutěžní snímky ukázala i britská BBC.