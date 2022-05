V noci na pátek můžete sledovat hořící smítka z Halleyovy komety

V průběhu roku se pravidelně na naši oblohu vrací asi sedmička meteorických rojů, které mají různou aktivitu. Nyní probíhající Eta-Aquaridy slibují až desítky světelných úkazů na obloze za hodinu. Má to však háček – v době největší aktivity, která připadá na páteční brzké ranní hodiny, bude část těchto stop po hořícím prachu z vesmíru skryta pod obzorem.

Je to tak každý rok, protože radiant (oblast oblohy, odkud meteory zdánlivě vylétají) se nachází v souhvězdí Vodnáře, který je v tomto období jen nízko nad obzorem. Od tohoto souhvězdí se také odvozuje název meteorického roje, respektive podle hvězdy η-Aqr, poblíž které leží již zmíněný radiant.

Původ Eta-Aquarid můžeme hledat ve slavné Halleyově kometě. Jejími prachovými částečkami Země prochází dvakrát do roka. V říjnu tak díky nim můžeme sledovat Orionidy.

Letošní pozorování nebude rušit svit Měsíce, ale může jej zkazit na některých místech oblačnost. K vidění tak mohou před rozbřeskem být dlouhé a rychlé světelné známky po vstupu meteorů do atmosféry, jejichž vstupní rychlost je podle České astronomické společnosti až 66,9 km/s.

Podle astronoma Petra Horálka, kterého cituje ČTK, bude sice četnost Eta-Aquarid nejvýš deset meteorů za hodinu, v den, kdy roj vrcholí, však nastanou velmi dobré podmínky pro jejich pozorování. Měsíc zapadne kolem půlnoci, kdežto meteory bude možné vyhlížet od třetí hodiny ráno do svítání. Je však nutné vyrazit daleko od světelného znečištění.

Aktivita tohoto roje by měla trvat až do 26. května, ale počet meteorů se bude snižovat. Země prochází prachem z Halleyovy komety dvakrát do roka, podzimní větví jsou Orionidy.

„Oficiálně byly Eta-Aquaridy objeveny při plavbě po Středozemním moři v roce 1870 plukovníkem G. L. Tupmanem. Důkaz přišel o rok později 29. dubna, kdy Tupman zaznamenal asi osm meteorů,“ uvádí Sylvie Gorková na serveru Astro.cz.

Mateřské těleso Eta-Aquarid, tedy Halleyova kometa, se u Slunce naposledy ocitla v únoru 1986, znovu se tak stane v roce 2061. Je také první matematicky předpověděnou kometou v historii. Tuto předpověď udělal Edmond Halley v roku 1705 jako první, a proto je po něm kometa pojmenována.