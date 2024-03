Nejsilnější současná raketa se chystá na třetí testovací let

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nosiči Starship již nic nebrání vydat se na svůj třetí testovací let, když ve středu společnost SpaceX obdržela příslušná povolení od amerického Federální úřad pro letectví pro zkušební let bez posádky. Délka tartovacího okna je 110 minut a jak později upřesnila SpaceX, samotný start se má odehrát v 13:30 SEČ.

Na rozdíl od prvních dvou zkušebních letů v loňském roce, které měly prokázat, že se oba stupně kosmické lodi mohou oddělit, se v tomto případě plánuje otevření dveří nákladového prostoru druhého stupně s lodí Starship a znovuzažehnutí jednoho z motorů.

Jak připomíná agentura AP, každý z předchozích letů směřoval k plánovanému nouzovému přistání poblíž Havajských ostrovů v Tichém oceánu. Poslední let je zaměřen na zónu přistání v Indickém oceánu.

Celý plán průběhu mise označované jako IFT-3 a vše, co k ní vedlo, popisujeme v tomto rozsáhlém článku:

„Padesát sekund po startu bude raketa procházet okamžikem maximálního dynamického namáhání (Max Q), 2 minuty 40 sekund po startu dojde k vypnutí většiny motorů prvního stupně (30 ze 33). O dvě sekundy později se nastartuje šest motorů stupně druhého a dojde k jeho oddělení. První stupeň bude mít následně 11 sekund na to, aby se otočil a zahájil zpětný zážeh trvající 55 sekund.

Plán letu IFT-3

V čase 6 minut 44 sekund po startu se zapálí jeho motory znovu a o 18 sekund později dosedne do vln Mexického zálivu. Se záchranou se nepočítá,“ píšeme ve výše odkazovaném textu.

Jak popisujeme dále, ve 25. minutě letu dojde ke zkoušce přečerpávání pohonných látek mezi nádržemi. Další zajímavý test přijde na řadu ve 41. minutě letu, kdy dojde k restartu motoru (či motorů) Raptor v podmínkách mikrogravitace.

„Restart bude zároveň brzdicím manévrem, který loď přivede zpět do zemské atmosféry. To bude v 50. minutě letu. Následovat má 12 minut trvající průlet, v závěrečné fázi mise ani ne dvouminutový volný pád a v 65. minutě letu dopad do Indického oceánu,“ uzavírá autor textu popis plánu cesty Starship.

Jak to celé dopade, však zatím není jasné. Samotná SpaceX připouští vysokou pravděpodobnost, že nejnovější Starship skončí stejně jako první dva lety, tedy že stroj vybuchne a skončí rozmetán na kusy ještě před dokončením zamýšlené cesty.

Aktualizace:doplnili jsme termín startu