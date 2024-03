Musk buduje pro americkou rozvědku síť špionážních družic za 1,8 miliardy dolarů

Klientem Muskovy společnosti je podle nové zprávy americký Národní úřad pro průzkum (NRO). Kontrakt s NRO v hodnotě 1,8 miliardy dolarů (přes 40 miliard korun) spadá pod oddělení SpaceX s názvem Starshield a ukazuje sílící vazby mezi firmou a americkým bezpečnostním aparátem, píše Reuters.

Na existenci kontraktu upozornil minulý měsíc deník The Wall Street Journal. Poznamenal, že společnost již delší dobu vynáší do vesmíru vojenské a tajné satelity, ovšem o práci divize Starshield mnoho informací k dispozici není.

Pokud bude program úspěšný, výrazně tím posílí schopnost americké vlády a armády rychle odhalit potenciální cíle téměř kdekoli na zeměkouli, dodává Reuters.

Americké zdroje zároveň uvádí, že kontrakt signalizuje rostoucí důvěru zpravodajských služeb ve společnost, jejíž majitel se dostal do střetu s Bidenovou administrativou a vyvolal několik kontroverzi kvůli využití satelitního spojení Starlink ve válce na Ukrajině.

Zpráva agentury Reuters odhaluje, že kontrakt SpaceX se týká nového výkonného špionážního systému se stovkami satelitů jejímž účelem je neustále snímat planetu Zem. V zásadě by to americké vládě umožnilo rychle a nepřetržitě pořizovat snímky o aktivitách téměř kdekoli na světě, což by pomohlo zpravodajským a vojenským operacím.

„Nikdo se nemůže skrýt,“ řekl jeden z anonymních zdrojů o potenciálních schopnostech systému, když popisoval dosah sítě.

Prozatím se podle amerických zdrojů nepodařilo zjistit, kdy bude nová síť satelitů uvedena do provozu, a neví se ani, jaké další společnosti jsou součástí programu.

Společnost SpaceX se podle Reuters odmítla k instalacím satelitů vyjádřit a NRO pouze uvedl, že usiluje o vývoj sofistikovaných satelitních systémů a že v tomto směru spolupracuje i se soukromými společnostmi.

„Národní průzkumný úřad vyvíjí nejschopnější, nejrozmanitější a nejodolnější vesmírný zpravodajský, sledovací a průzkumný systém, jaký kdy svět viděl,“ uvedl mluvčí NRO.

Pentagon je již nyní velkým zákazníkem společnosti SpaceX, který využívá mimo jiné supermoderní rakety Falcon 9 k vynášení vojenských nákladů do vesmíru.

Musk, který je také zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Tesla a majitelem společnosti X (dříve Twitter) je dlouhodobě velkou hnací silou inovací ve vesmíru, ale u některých představitelů Bidenovy administrativy vyvolal frustraci kvůli tomu, že v minulosti ovládal Starlink na Ukrajině, kde jej kyjevská armáda využívá k zabezpečené komunikaci v konfliktu s Ruskem. Tato pravomoc Muska, a nikoli americké armády, nad Starlinkem ve válečné zóně vyvolala napětí mezi ním a americkou vládou.