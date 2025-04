„Bylo to tehdy našich patnáct minut slávy,“ prohlásil Smylie v roce 1999 v rozhovoru s historikem NASA.

„Když si přečtete knihu a podíváte se na film, vyzní to, jako bych to udělal všechno sám. Ale bylo nás asi šedesát, kdo se do toho zapojil,“ upřesnil.

O co šlo? Prioritou astronautů a velení letu po výbuchu kyslíkových nádrží Apolla 13 už nebylo, jak se dostat na povrch Měsíce, ale jak se bezpečně vrátit zpátky na Zemi.

Museli často improvizovat, či využít lunární modul, s nímž se při návratu vůbec nepočítalo a zakombinovat jeho vlastnosti a možnosti do možností modulu velitelského. Navíc v kabině stoupala koncentrace oxidu uhličitého a hrozilo, že se astronauté Jim Lovell, Fred Haise a John Swigert udusí.

Problémem bylo, že filtry čištění vzduchu byly jiného tvaru, které nešly použít v lunárním modulu. Uvnitř velitelského modulu, byla čistička vzduchu krychlovitého tvaru, v lunárním válcovitého.

Ředitel operací letové posádky Deke Slayton ukazuje ostatním v řídicí místnosti mise Apollo 13 prototyp „poštovní schránky“, kterou navrhl šéf systémů posádky Ed Smylie (ve výřezu) a jeho tým.

A tak Smylie se svým týmem museli vymyslet filtr vzduchu z pomůcek a věcí, které měli astronauté na palubě, jako například hadici od skafandru, ponožky, plastový sáček, kartičky s pokyny či lepicí pásku. Mimo jiné také potřebovali dostat čtvercový kolík do kulatého otvoru.

Smylie a spol. pracovali hodiny. Poté, co zjistili, že jejich provizorní „poštovní schránka“ funguje, sepsali manuál, na jehož základě astronauté sestavili přesně to, co potřebovali. Ačkoliv celé to vypadlo složitě, Smylie řekl, že „to bylo docela přímočaré“.

Smylie působil v době projektu Apollo coby asistent a později vedoucí divize systémů pro podporu posádky. Pro NASA pracoval 18 let, později i coby ředitel Goddard Space Flight Center v Marylandu. Za své služby a zásluhy ve vesmírném programu a svou roli při záchraně astronautů Apolla 13 byl vyznamenán Prezidentskou medailí svobody.

Celý příběh záchrany astronautů zpopularizoval v roce 1995 film Apollo 13 s Tomem Hanksem v hlavní roli. Svou úlohu v záchraně z roku 1970 sehrál díky simulacím v maketě modulu ve výcvikovém středisku i Ken Mattingly, astronaut, kterého z mise vyřadili kvůli příznakům spalniček.