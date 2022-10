KVÍZ: Před 65 lety vypustilo lidstvo první družici. Co o ní víte?

V současnosti prakticky každý týden míří do vesmíru raketa s nějakým nákladem. Do poloviny minulého století však lidé mohli o překonání pomyslné hranice Země jen snít. To se změnilo 5. října 1957, tehdy Sovětský svaz vypustil první umělou družici Země. Vyzkoušejte si kvíz věnovaný této události.