Slunce umí i „táboráky“, ale největší překvapení připravilo letos, říká astronom

Čím bylo mimořádné letošní úplné zatmění, viditelné z některých míst Země? A kdy si přijdou na své i pozorovatelé v ČR?

V letošním žhavém létě jsem se dočetl, že úplné zatmění Slunce bude z našeho území pozorovatelné za více než sto let a že to zatím poslední tady proběhlo roku 1706. Můžete říct, jak často k zatměním vůbec dochází?

Zatmění máme několik typů, a pokud se budeme bavit o zatmění Slunce, pak to je něco, co člověku, který žije na jednom místě, připadá jako naprostá vzácnost. Nicméně statisticky je to tak, že úplné sluneční zatmění nastává někde na Zemi dvakrát až pětkrát ročně. Problém je ovšem v tom, že pozorovatelné je tehdy pouze z takového pásu, který je asi 150 kilometrů široký a dlouhý třeba několik tisíc kilometrů, říká se mu „pás totality“. To však znamená, že pokud jste na jednom místě a nehnete se, pás totality se vám obvykle vyhne. Statisticky je opět spočítáno, že úplné sluneční zatmění můžete z daného místa v průměru pozorovat jenom jednou za 375 let. Proto také působí jako vzácný úkaz.