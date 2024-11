Japonci poslali do vesmíru první dřevěný satelit. Má pomoci životnímu prostředí

Družice LignoSat je pojmenovaná po latinském termínu pro dřevo „lignum“. Vyvinula ji Kjótská univerzita a společnost Sumitomo Forestry. Raketa americké vesmírné společnosti SpaceX ji dopraví na Mezinárodní vesmírnou stanici. Později bude vypuštěna na oběžnou dráhu ve výšce asi 400 km nad Zemí, uvádí agentura Reuters.

„Díky dřevu, které si můžeme sami vyrobit, budeme moci navždy stavět domy, žít a pracovat ve vesmíru,“ řekl bývalý japonský astronaut Takao Doi, který nyní působí jako profesor na Kjótské univerzitě.

Toi se v roce 2017 začal zabývat tím, zda lidé mohou žít ve vesmíru a využívat přitom dřevo jako obnovitelný stavební materiál. Právě tato otázka stála za celou ideou, uvádí list The New York Times. Bývalý astronaut připomněl, že sto let zpátky lidé stavěli letadla ze dřeva, proč tedy z něj neudělat i satelit.

Výzkumníci otestovali tři druhy dřeva: břízu, třešeň a magnólii. Vzorky v roce 2022 vyslali na Mezinárodní vesmírnou stanici, kde byly vystaveny extrémním teplotám a intenzivnímu kosmickému záření.

Nakonec se rozhodli družici vyrobit z japonské odrůdy magnolie, magnólie obvejčitá, která je též známá jako šácholan obvejčitý, pro její lehkost a schopnost odolat praskání. Využili přitom tradiční japonskou řemeslnou techniku bez použití šroubů a lepidla.

Profesor z Kjótské univerzity Koji Murata podotýká, že dřevo je ve vesmíru odolnější než na Zemi, protože tam není voda ani kyslík, které by způsobily jeho hnilobu nebo tlení. Má nicméně tendenci se při ztrátě vlhkosti smršťovat a nerovnoměrně deformovat, což museli výzkumníci vyřešit při navrhování satelitu.

Japonští vědci věří, že jejich inovativní způsob pomůže životnímu prostředí. Vyřazené družice se musí vrátit do atmosféry, aby se nestaly kosmickým odpadem. Běžné kovové satelity vytvářejí při návratu do atmosféry částice oxidu hlinitého, ale dřevěné satelity by jen shořely a znečištění by tak bylo menší, uvádí Doi.

LignoSat na orbitu zůstane šest měsíců. Elektronické součástky budou měřit schopnosti dřeva odolat v extrémním prostředí. Kdyby se projekt osvědčil, Japonci jej chtějí nabídnout společnosti SpaceX, která posílá do vesmíru své satelity.