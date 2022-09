Zemřel astronaut, který na svůj let čekal 19 let. Zrušili mu i misi na Měsíc

K výcviku na astronauta ho přijali v roce 1966, do vesmíru se ale dostal až právě v roce 1985. „Byl to rekord. Nikdo nečekal na svůj let do vesmíru déle než já. Doufám, že se tohle už nestane,“ řekl Lind v roce 2005 portálu NASA.

Lind se dostal do devatenáctičlenné party astronautů, s nimiž se počítalo na cestu k Měsíci. Zařadili ho do páté skupiny, do té čtvrté se kvůli věkovému limitu nevešel o 74 dní.

Než však na něj přišla řada, byl projekt ukončen. „A já už jsem se na Měsíc nedostal. Bylo to pro mě neuvěřitelné zklamání,“ dodal Lind.

Následně byl vybrán do programu vesmírné stanice Skylab na začátku sedmdesátých let. Dostal se do záložní posádky pro pilotované lety číslo 3 a 4. S parťákem Vancem DeVoeBrandem nacvičovali případnou záchrannou výpravu. Nicméně do vesmíru se opět nepodíval.

Posádka raketoplánu Challenger z roku 1985. Astronaut Don Lind je třetí zprava.

To se mu povedlo až v roce 1985 na palubě raketoplánu Challenger. Ten odstartoval 29. dubna. Vzhledem k tomu, že dva ze šesti dalších Lindových kolegů byli též astronauti z někdejší éry Apolla, byl průměrný věk posádky 48,6 roku, což misi řadí k vůbec nejstarším v americké vesmírné historii.

Lind byl na palubě v pozici letového specialisty. Mise trvala sedm dní, přičemž na orbitě strávil celkem 168 hodin. Posádka provedla několik vědeckých experimentů, včetně prvních pokusů na zvířatech. „Měli jsme tam opice, veverky a několik krys. Užil jsem si to,“ komentoval svou práci Lind.

Kromě toho Lind navrhl a provedl také svůj vlastní experiment, když pořídil první jasné fotografie polární záře. Vše, co tehdy potřeboval, byla kamera, která už byla na palubě raketoplánu dostupná, a tři role filmu. „Ten experiment vyšel NASA na 36 dolarů, byl jedním z nejlevnějších,“ smál se Lind.

Z NASA Lind odešel půl roku po svém letu do vesmíru a stal se profesorem fyziky a astronomie na Utah State University v Loganu. Už dřív obhájil doktorát v oboru jaderné fyziky vysokých energií a pracoval také jako vesmírný fyzik. Do penze odešel v roce 1995.

Byl také aktivním členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jejíž členové jsou nazýváni mormoni. Byl ženatý a měl sedm dětí.