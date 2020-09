Po odkladech vynesla raketa s českým „držákem“ družic 53 satelitů

Italská raketa Vega v noci na čtvrtek po opakovaných odkladech úspěšně odstartovala z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně i se satelitním nosičem brněnské pobočky italské firmy S.A.B. Aerospace.

Do vesmíru se i díky tomuto dispenseru dostalo najednou 53 malých družic, které byly do svých určených poloh rozmístěny hodinu a 45 minut po startu. Podle společnosti Arianespace, která start zajišťovala, bylo obslouženo 21 zákazníků.

Podle firmy S.A.B. Aerospace úspěšné vypuštění všech satelitů ukázalo, že technologie vyrobená v Brně je plně funkční a může naplňovat svůj komerční potenciál.

„Zákazníků, kteří se svými družicemi čekají na let do vesmíru, jsou stovky - od univerzit, výzkumných laboratoří, státních institucí až po soukromé firmy,“ uvedla společnost, která ještě do konce tohoto roku chystá dodat další dva nosiče, jeden pro let na konci podzimu a druhý v prosinci.

Displenser má modulární design, který lze konfigurovat tak, aby pojal cokoli od nejmenších 1kg CubeSatů až po 500kg minisatelity. Dolní část je šestihranná a lze do ní umístit šest nanosatelitů nebo až tucet systémů CubeSat. Horní část se používá pro mikrosatelity, minisatelity a malé satelity. Spodní část může být také použita samostatně, spojena s větším satelitem nahrazujícím horní sekci.

Nynější start rakety Vega VV16 byl prvním z plánovaných komerčních letů rakety s českým dispenserem po několika odkladech kvůli nepříznivému počasí a koronavirové krizi. Původně se start měl uskutečnit už 23. března.

„Je to návrat evropského vesmírného přístavu k činnosti. Jsme hrdí na to, že Vega se vrací k letům, aby prokázala nové oddané služby ohledně startů,“ řekl šéf vesmírné dopravy u Evropské kosmické agentury (ESA) Daniel Neuenschwander.

Hotovo za dvě hodiny

Vegu po dobu letu poháněly postupně čtyři stupně pohonu. První tři stupně se oddělily a skončily v moři po několika minutách. Poté Vega poprvé zapálila svůj čtvrtý stupeň AVUM, díky kterému se dostala devět minut po startu do výšky 250 kilometrů. Než se od ní odpojila první část nákladu upevněná na českém nosiči, provedl AVUM dva zážehy, aby dosáhl požadované dráhy pro vypuštění sedmi satelitů. Poté provedl ještě další dva zážehy a vypustil dalších 46 družic. Necelé dvě hodiny trvalo, než se postupně úspěšně oddělilo všech 53 satelitů.

Uvolňování těchto satelitů nejdříve předchází pyrotechnické rozdělení aerodynamického krytu horní části rakety zhruba ve výšce 120 kilometrů. To se stane několik minut po startu. Kryt se rozdělí na dvě poloviny a odhodí. Tím jsou družice umístěné na vrcholu vystaveny podmínkám otevřeného vesmíru.

Loni v létě se nezdařil start rakety Vega pravděpodobně kvůli závadě v přední části pohonné jednotky druhého stupně rakety. Raketa se tehdy rozlomila na dvě velké části. První let do kosmu absolvovala raketa Vega 13. února 2012.

Raketa Vega, která je součástí strategie ESA, má za cíl poskytnout Evropě nezávislý, levný, spolehlivý a flexibilní přístup do vesmíru. Je vysoká 30 metrů a váží 137 tun. Doplňuje těžké rakety Ariane a Sojuz, startující rovněž z evropského kosmodromu umístěného poblíž severovýchodního břehu Jižní Ameriky ve Francouzské Guyaně. Český dispenser je vyrobený ze speciálních sendvičových panelů z uhlíku a hliníku a unese až 1,5 tuny nákladu.