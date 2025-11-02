Za počátek projektu ISS (International Space Station) se dá považovat rok 1993, kdy se k USA, Kanadě, Japonsku a Evropské vesmírné agentuře (ESA), pracujících na společné stanici Freedom, se svým projektem Mir-2 připojilo Rusko.
Spojení zemí neslo ovoce a první stálá posádka na palubu Mezinárodní vesmírně stanice vstoupila 2. listopadu 2000, přesně před dvaceti pěti lety. Od té doby je kosmické sídlo mnoha zemí nepřetržitě obydleno.
První tříčlennou posádku tvořil velitel William Shepherd, pilot Jurij Gidzenko a palubní inženýr Sergej Krikaljov. Pod názvem Expedice 1 na stanici strávili 136 dní a opustili ji 2. března 2001.
Konstrukce
Skládání stanice začalo už o něco dříve. První modul nazvaný Zarja se na oběžnou dráhu dostal už v listopadu 1998 a jen o dva týdny později se k němu připojil americký modul Unity. V době, kdy se na palubu dostala první stálá posádka, se celá stanice skládala z pouhých tří modulů.
Technické údaje
Výška dráhy: zhruba 420 km
Dnes se stanice skládá z šestnácti velkých modulů a zhruba stovky menších součástí, stanice se navíc dosud nepřestala rozrůstat. V roce 2027 by se k ní měl připojit nejméně jeden další modul – takzvaný Payload Power Thermal Module společnosti Axiom, jež by měl v budoucnu posloužit jako základ nové vesmírné stanice.
Stanice je dnes natolik velká a plocha solárních panelů tak rozlehlá, že odlesky lze v noci pozorovat pouhým okem. Za příznivých podmínek je na obloze násobně jasnější než hvězdy.
Život na ISS
Stálou posádku Mezinárodní vesmírné stanice dnes tvoří sedm lidí, jež na její palubě tráví nejčastěji půl roku. Stanice slouží zejména vědeckým experimentům – za dvacet pět let osídlení na ní astronauti provedli několik desítek tisíc pokusů.
Na ISS za celou dobu její existence pobývalo 290 lidí z 26 zemí. Nejvíce z USA (170 astronautů) a Ruska (64 kosmonautů). Z Evropy se na stanici vydalo nejvíce Italů (6 astronautů), Němců a Francouzů (po čtyřech astronautech).
Ačkoli se Česká republika prostřednictvím agentury ESA podílí na projektech a financování vesmírné stanice, na její palubu se žádný Čech nikdy nepodíval – v kosmu byl jako jediný Čechoslovák v roce 1978 Vladimír Remek.
Změnit by se to však mělo v následujících letech. Na ISS by měl koncem roku 2027 podívat stíhací pilot Aleš Svoboda.
Mezinárodní vesmírná stanice v nedávné době médii rezonovala zejména kvůli dvojici astronautů, jež si pobyt ve vesmíru pro technické problémy transportní lodi Starliner společnosti Boeing neplánovaně prodloužila.
Namísto původně plánovaných pouhých osmi dní dvojice strávila na oběžné dráze osm měsíců. Na Zemi se vrátila až letos v březnu náhradním strojem Crew Dragon společnosti Space X.
Co ISS předcházelo
Mezi rané vesmírné stanice patří například sovětský program Saljut. První stanice nesoucí tento název se do vesmíru dostala v roce 1971, o něco větší a komplexnější americká stanice Skylab o dva roky později.
Závody v dobývání vesmíru během studené války následně přinesly sovětskou (a později ruskou) odpověď v podobě stanice Mir, vycházející ze sovětského programu vědeckých stanic Saljut. Ta byla zároveň první, která odpovídala dnešní představě o vesmírných stanicích – tedy složená z několika spojených modulů.
Počátkem 90. let se k programu přidaly i Spojené státy americké. Poslední posádka stanici opustila v červnu 2000 a v březnu následujícího roku stanice shořela v atmosféře.
Jaká čeká ISS budoucnost
Životnost Mezinárodní vesmírné stanici se pomalu blíží ke konci. O jejím konci se sice uvažovalo už několikrát, nyní už je však rozhodnuto definitivně – na oběžné dráze by měla vydržet do roku 2030. Více než dvojnásobně tím překročí původně plánovanou životnost, což umožnily zejména průběžné modernizace.
Delší život
Původně se počítalo s provozem do roku 2016, administrativa prezidenta USA Baracka Obamy zprvu rozhodla o prodloužení do roku 2020 a pak až do roku 2024. Později přišlo rozhodnutí ukončit provoz v roce 2030.
A stejně jako u vynášení modulů či zásob, i likvidace vesmírné stanice se musí pečlivě naplánovat. A hlavně zaplatit – o termínu i způsobu konce rozhodla NASA, která poskytne 843 milionů dolarů, tedy téměř dvacet miliard korun, společnosti Space X na vývoj a stavbu takzvaného deorbitálního stroje.
Jeho úkolem je bezpečně dopravit celou stanici do zemské atmosféry, kde bezpečně shoří. Tímto způsobem NASA hodlá zajistit, aby nedošlo k ohrožení obydlených oblastí.
Čilý vesmírný ruch nekončí
Američané se však z vesmíru nehodlají ztratit. Kromě zmiňované stanice společnosti Axiom by v době konce provozu ISS již několik let měla kolem Země obíhat první verze soukromé stanice Haven-1 společnosti Vast.
Na oběžné dráze je dnes také čínská stanice Tchien-kung (Nebeský palác), složená ze tří modulů, a další země vlastní stanice plánují. K tomu má slibně nakročeno například Indie, která vypuštění vesmírné stanice BAS (Bháratíja Antarikša Stéšan), respektive jejího prvního modulu, plánuje k roku 2028.