Nová americká vesmírná loď Crew Dragon se úspěšně vrátila na Zem

Japonská sonda Hajabusa 2 zaznamenala první pokus o odběr vzorků z asteroidu Rjugu. Zda byl úspěšný, to se dozvíme až...

Souboj o člověka na Měsíci. USA, Čína i Rusko rozjíždí závod o základnu

Američané chtějí do deseti let vrátit člověka na Měsíc. I proto, aby se tam mohli astronauté připravit na let k Marsu....