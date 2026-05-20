Zajímavé je, že definice, kterou dnes používá většina světa, vznikla díky jedné velké novinářské chybě z poloviny 20. století. Pojďme si v tom udělat jasno.
Kdy bude modrý měsíc 2026?
Pokud si chcete tento úkaz v kalendáři zaškrtnout, nejbližší příležitost budete mít už brzy. Modrý měsíc v roce 2026 nastane v neděli 31. května. Půjde o druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, přičemž ten první (tzv. květinový měsíc) proběhl hned 1. května.
Tento květnový bonus vyvrcholí přesně v 10:46 středoevropského letního času (SELČ). I když Měsíc v tuto dobu bude pod obzorem, jeho plný disk si budeme moci vychutnat během večerního východu. Pamatujte však, že barvu nezmění – bude zářit stejně stříbřitě jako kdykoliv jindy.
Co je to modrý měsíc? Příběh jednoho slavného omylu
Dnes za modrý měsíc považujeme druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. Tato definice je sice jednoduchá a vžila se do širokého povědomí, ale astronomicky je vlastně špatně.
Původní význam, který používaly staré americké farmářské almanachy, byl mnohem složitější. Roční období (jaro, léto, podzim, zima) mají obvykle tři úplňky. Protože se ale lunární cyklus (cca 29,5 dne) nekryje přesně s naším kalendářem, přibližně jednou za dva až tři roky se do jednoho ročního období vejdou úplňky čtyři. A právě třetí úplněk v ročním období, ve kterém nastanou čtyři, se původně nazýval modrý měsíc.
Jak vznikla moderní definice?
Za všechno může článek v časopise Sky & Telescope z roku 1946. Autor James Hugh Pruett tehdy nesprávně interpretoval pravidla farmářského almanachu a zjednodušil je na „druhý úplněk v měsíci“. Tento omyl byl natolik srozumitelný a chytlavý, že jej převzala média i populární kultura. Podle této původní (sezonní) definice ale nastane ten pravý modrý měsíc až 20. května 2027.
V následující tabulce najdete přehled budoucích modrých měsíců. Jsou zde zaznamenány případy, kdy nastanou dva úplňky v jednom měsíci, i ty, které splňují tradiční sezonní definici.
|Rok
|Datum
|Typ modrého měsíce
|Poznámka
|2026
|31. května
|Kalendářní
|Druhý úplněk v květnu
|2027
|20. května
|Sezonní
|Pravý modrý měsíc (3. ze 4 na jaře)
|2028
|31. prosince
|Kalendářní
|Silvestrovský modrý měsíc
|2029
|24. srpna
|Sezonní
|Pravý modrý měsíc (3. ze 4 v létě)
|2031
|30. září
|Kalendářní
|Druhý úplněk v září
|2032
|21. srpna
|Sezonní
|Pravý modrý měsíc (3. ze 4 v létě)
|2037
|31. ledna
|Kalendářní
|První modrý měsíc ze dvou v roce
|2037
|31. března
|Kalendářní
|Druhý modrý měsíc v témže roce
Může být měsíc opravdu modrý?
Možná vás napadá: „A uvidím na obloze skutečně modrou barvu?“ Odpověď zní: V roce 2026 pravděpodobně ne. I když mu tak kalendář říká, měsíc bude zářit svou obvyklou nažloutlou nebo stříbřitou barvou.
Existují však naprosto výjimečné situace, kdy se měsíc do modrého hávu opravdu zahalí. Nemá to ale nic společného s astronomickými cykly, nýbrž s čistou fyzikou naší atmosféry. Stává se to po gigantických sopečných erupcích nebo při extrémních lesních požárech.
V takových chvílích se do ovzduší dostane obrovské množství částic popela a prachu, které mají specifickou velikost. Ty pak fungují jako filtr – rozptýlí červenou složku světla a propustí k našim očím jen ty modré odstíny. Tehdy lidé skutečně pozorují modrý kotouč na obloze. V květnu 2026 nás však čeká „pouze“ vzácná kalendářní hříčka, která je sice vizuálně klasická, ale o to víc nás může hřát pocit, že jsme svědky úkazu, který nastává jen jednou za pár let.