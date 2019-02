Souboj o člověka na Měsíci. USA, Čína i Rusko rozjíždí závod o základnu

Až se NASA v následujícím desetiletí vrátí s posádkou na Měsíc, nebude to jen na skok. NASA se zde bude mimo jiné chtít podle servery Ozy připravit na vyslání člověka k Marsu.

Jen o něco později by se měli po povrchu Měsíce procházet ruští kosmonauti. Ruská vesmírná agentura Roskosmos svůj plán zveřejnila na konci minulého týdne s tím, že by k tomu mělo dojít v roce 2031.

Ruského kosmonauta by na Měsíci mohl těsně předběhnout „tchajkonaut“, jak se označují astronauti z Číny. Tato velmoc se chce na Měsíc s posádkou dostat v roce 2030.

Evropa by zase ráda mezinárodní spolupráci, která by umožnila vytvořit základnu v roce 2030.

USA chtějí na Měsíci zůstat

„Když říkáme, že se chceme vrátit na Měsíc, tak to může pro některé znamenat, že budeme dělat totéž, co před padesáti lety. Chci dát jasně na srozuměnou, že máme jinou vizi. Poletíme na Měsíc s inovativními technologiemi a systémy, abychom mohli prozkoumat více míst na povrchu, než jsme kdy považovali za možné. Když tentokrát poletíme na Měsíc, tak tam zůstaneme,“ napsal šéf NASA Jim Bridenstine.

Úchvatné panorama v místě přistání expedice Apollo 15 – vpravo je David Scott u elektromobilu Rover, vzadu stojí lunární modul Falcon, který Scotta a Irwina dopravil na Měsíc.

Podle něj nyní NASA úzce spolupracuje se soukromými firmami na vývoji technologií, které budou pro delší pobyty na Měsíci potřeba. V dohledu už jsou první komerční nákladní lety, které by měly do konce roku 2020 na Měsíc dopravit nejrůznější přístroje.

Dalším krokem má být vznik vesmírné stanice obíhající okolo Měsíce v rámci programu Deep Space Gateway (Brána do hlubokého vesmíru) a vývoj opakovaně použitelných přistávacích modulů.

Nařízení o přípravě nové americké pilotované mise na Měsíc a později i na Mars podepsal koncem roku 2017 prezident USA Donald Trump. Jeho odhodlání ohledně nových misí potvrdil v pátek i viceprezident Mike Pence. „Vrátíme se na Měsíc a až tam budeme, tak Spojené státy poletí i na Mars,“ řekl během pietního shromáždění na Arlingtonském hřbitově, jímž si USA každoročně připomínají astronauty, kteří přišli o život.

Rusové plánují za patnáct let měsíční základnu

Dalekosáhlé plány letů na Měsíc má i Rusko. Agentura RIA Novosti cituje z dokumentu, podle nějž by první stroj s lidskou posádkou měl na Měsíci přistát v roce 2031. Už rok poté má další let dopravit další kosmonauty i těžké lunární vozítko, které bude schopné přepravovat posádku.

V roce 2033 pak mají kosmonauti ve vozítku absolvovat delší průzkumné cesty a testovat robotické systémy. A v roce 2034 mají začít se stavbou základny na Měsíci, kterou by měli dokončit o rok později. Celkem se v tomto období očekává let pěti expedic, které ponesou kódové označení M1 - M5.

Pilotovaným letům budou předcházet dva zkušební starty v roce 2028 a 2029. První vynese kosmickou loď a druhý přistávací komplex.

Čína chce také základnu

Jak jsme psali již dříve, Čína by ráda kolonizovala Měsíc do roku 2050.

Snímek čínského lunárního vozítka Nefritový králík 2, které sjíždí z lodi Čchang-e 4.

První krok již udělala. Její sonda Čchang-e 4 přistála na odvrácené straně Měsíce a má i úkoly, které souvisí s budoucím pobytem člověka na naší oběžnici. Na rok 2021 je pak naplánována mise Čchang-e 5, která bude zkoumat možnosti stavby trvalé základny.

A přibližně v roce 2030 by pak v Číně rádi poslali svého člověka na Měsíc. Celé úsilí má završit v polovině století velká kolonie.

Evropa plánovala základnu na rok 2030

Před třemi lety se o základně na Měsíci hovořilo i na půdě Evropské vesmírné agentury (ESA). Tehdy se šéf Evropské kosmické agentury, Johann-Dietrich Woerner rozpovídal o svém plánu na „vesnici na Měsíci“.

Představa Evropské kosmické agentury, jak by mohla vypadat „vesnice na měsíci“. Má jí zařídit 3D tisk a jako materiál posloužit měsíční prach.

Podle jeho názoru jde o jediný dobrý plán, jak nahradit Mezinárodní vesmírnou stanici, až doslouží. Rád by základnu na Měsíci viděl okolo roku 2030.

Woerner prosazuje model mezinárodní spolupráce pro zrealizování celého projektu. „Jedna země by poskytla robota starajícího se o 3D tisk, další země by přišla s roverem a třetí země by vyslala astronauty,“ vysvětluje, jak by kooperace mohla vypadat. Roboti by měli na Měsíc postupně přicházet už od roku 2020 a připravovat půdu pro příchod lidí.