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Čína přepisuje historii vesmírných letů, když se jí podařilo vůbec poprvé přistát s raketou do speciální sítě. Tato zachycená část by se měla do kosmického prostoru znovu dostat ještě letos.
Autor: AP
Čínská vesmírná agentura si může připsat úspěch, jaký se zatím dařil jen Američanům, respektive SpaceX. Její nosič Dlouhý pochod 10B totiž zvládl dostat se do kosmického prostorou a po odpojení se část vrátila, aby mohla být znovu použita.
Autor: Reuters
Nosná raketa Dlouhý Pochod 10B startuje z kosmodromu Wen-čchang v čínské provincii Chaj-nan dne 10. července 2026.
Autor: Reuters
Dlouhý Pochod 10B je dvoustupňová raketa vysoká 63 metrů, jejíž první stupeň podle Space.com spaluje letecký petrolej a kapalný kyslík (LOX), zatímco druhý stupeň používá LOX a tekutý metan. V opakovaně použitelném režimu může vynést asi 16 tun užitečného nákladu na nízkou oběžnou dráhu Země.
Autor: Reuters
Snímek startu nosné rakety Dlouhý pochod 10B z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Start rakety Dlouhý pochod 10B z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Nosič Dlouhý Pochod 10B v kosmickém prostoru po stratu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Přistání prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na plošinu v moři po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Návrat prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na moře, kde bude zachycen pomocí speciální sítě poblíž Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
První stupeň nosné rakety Dlouhý pochod 10B míří di speciální konstrukce se sítí umístěné na moři po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Přiblížení prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B ke speciální konstrukci pro zachycení po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
První stupeň rakety Dlouhý Pochod 10B se po startu oddělil od druhého stupně a vrátil se na plošinu na moři, uvedla k testu čínská agentura Xinhua. Na plošině byla umístěna speciální konstrukce s nataženými dráty, která fungovala v podstatě jako síť.
Autor: AP
Podobný systém zachycení nosiče zatím nebyl podle dostupných informací vyzkoušen v reálném provozu. Čína tak byla první, které se tento způsob záchrany prvního stupně nosiče pro další použití povedl.
Autor: Reuters
Detail úspěšného zachycení prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na moři pomocí speciální sítě po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Detail úspěšného zachycení prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na moři pomocí speciální sítě po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Detail úspěšného zachycení prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na moři pomocí speciální sítě po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: ČTK
Snímek úspěšného zachycení prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na moři pomocí speciální sítě poblíž Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: ČTK
Detail úspěšného zachycení prvního stupně nosné rakety Dlouhý pochod 10B na moři pomocí speciální sítě po startu z Wen-čchangu v provincii Chaj-nan v jižní Číně v pátek 10. července 2026.
Autor: Reuters
Bylo to poprvé, co Čína získala zpět první stupeň rakety. Americká společnost SpaceX to dělá již několik let, aby snížila náklady na starty. Na snímku je přistání bočních stupňů na LZ-1 a LZ-2 při misi Arabsat 6A.
Autor: SpaceX
Společnosti SpaceX Elona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose získávají své rakety zpět již od roku 2015 a jejich recyklací namísto vyhození po startu šetří značné částky. SpaceX je v tomto ohledu lídrem s více než 600 přistáními svých raketových stupňů Falcon, které navádí na oceánské čluny i na přistávací zóny v blízkosti odpalovacích ramp. Minulý týden společnost SpaceX vypustila raketový stupeň již po 36., což je nový rekord. Na fotografii je přistání nosiče New Shepard od Blue Origin.
Autor: Blue Origin
U větších a výkonnějších lodí Starship společnosti SpaceX, které absolvují zkušební lety z Texasu a brzy se rozšíří i na Floridu, společnost pracuje na zachycování vracejících se raket pomocí obřích mechanických ramen přímo na odpalovací rampě.
Autor: SpaceX
Společnost Blue Origin začala s přistáváním svých raketových stupňů New Shepard v Texasu po krátkých letech na hranici vesmíru. Loni v listopadu se jí podařilo zachytit první stupeň svého většího nosiče New Glenn na plovoucí platformě u pobřeží Floridy. Letos v květnu však tento nosič explodoval před startem.
Autor: NASA/Blue Origin