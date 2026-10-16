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Evropa testovala marsovské vozítko Charlie. Jelo se kvůli tomu do Španělska

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Peripetie spojené s misí ExoMars, způsobené především ruskou válkou na Ukrajině, jsou snad již za námi a evropský projekt marsovského vozítka tak zdárně pokračuje. Nově se prototyp stroje pojmenovaný Charlie rozjel na několikasetmetrovou cestu. Zatím ještě na Zemi.

Drsná poušť Tabernas v jihovýchodním Španělsku je částečně podobná marťanské krajině a lidé ji mohou znát díky filmům o Indianu Jonesovi a spaghetti westernům. Právě pro určité podobné prvky s Marsem si ji inženýři vybrali, aby na ní vyzkoušeli schopnosti prototypu vozítka, které má za několik let vyrazit k Marsu.

Prototyp se jmenuje Charlie a byl vyrobený společností Airbus. Ta také vyrábí finální pojízdnou laboratoř pojmenovanou po Rosalindě Franklinové. Charlie používá stejný navigační software, jaký bude mít i marsovské vozítko.

„Toto cvičení bylo důležitou zkouškou toho, s čím by se mohl rover ExoMars Rosalind Franklin setkat, až v roce 2030 přistane na Rudé planetě,“ vysvětlují zástupci Evropské kosmické agentury.

Při testech ve španělské poušti vědci zkoušeli, jak by se měl robotický průzkumník bezpečně pohybovat, a také plánovali různé strategie průzkumu, aby se maximalizovaly vědecké výsledky.

Po dobu osmi dnů urazil prototyp marťanského roveru 220 metrů napříč pustou krajinou, přičemž se řídil pokyny vědeckého týmu vzdáleného asi 1 200 kilometrů.

Prototyp roveru pro misi ExoMars s názvem Charlie při testech ve Španělsku.
Ilustrace přistávací platformy, z které sjíždí rover Evropské vesmírné agentury pojmenovaný po Rosalindě Franklinové.
Rover Rosalind, který by se na povrch Marsu měl dostat spolu s misí ExoMars v roce 2021. Nese jméno po Rosalind Franklinové, která měla důležitý podíl na objevení struktury DNA. Jako první vozítko na Marsu by se měl být schopen dostat k vrstvám zhruba dva metry pod povrchem planety.
Rover Rosalind Franklin mise ExoMars při testech, které mají vyzkoušet schopnost zvládnout podmínky na Marsu.
Vybavení roveru Rosalinda, který v roce 2022 odletí k Marsu v rámci mise ExoMars.
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Autonomní jízda

Vědecký tým v Řídicím středisku operací roveru (ROCC) v italském Turíně se opíral o snímky, data z podzemního radaru a spektrální analýzy získané pojízdnou laboratoří Charlie, aby určil nejslibnější lokality pro hledání stop života.

Data pocházela z prototypu vědeckých přístrojů, které budou i na roveru Rosalind Franklin. Patřily mezi ně kamery pro širokoúhlé a dálkové snímky (PanCam) i pro detailní záběry (CLUPI), dále pak spektrometr (Enfys) a radar pronikajícího do podloží (WISDOM). Tyto přístroje jsou určeny k detekci stop dávné mikrobiální aktivity a tedy k hledání života.

„Rover fungoval skvěle. Dokonce jsme nechali Charlieho, aby prozkoumával terén sám, a šestý den ujel víc než 60 metrů bez přímého řízení s navigační chybou menší než jedno procento,“ říká Luc Joudrier, vedoucí provozu roveru Rosalind Franklin.

Objevily se ale i problémy, to když v jednom případě bylo obtížné odhadnout strmost svahu na základě dat zaslaných roverem.

„Tam, kde jsme si mysleli, že je slon, viděli operátoři v poušti jen myš,“ vysvětluje Chiara Lombardi, systémová inženýrka pro rover a přistávací modul ExoMars. Tým zpočátku zvolil konzervativní přístup a jel na jistotu, poté však pomocí digitální výškové mapy ověřil, že se jedná o mírný svah.

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Další terénní test, který se uskuteční v létě 2027, bude ještě náročnější, aby se víc přiblížil skutečné misi.

„Tento terénní test byl obrovským úspěchem. Hodně jsme se naučili, což nám pomůže vylepšit příští test a aktualizovat naše plány v podmínkách podobných skutečné misi. Až v roce 2030 přistane rover Rosalind Franklin na Marsu, chceme, aby pro tým bylo ovládání roveru stejně přirozené jako jízda na kole,“ uzavírá planetární vědec Elliot Sefton-Nash, který se na testu podílel.

Odkládaný start

Mise ExoMars se skládá ze dvou částí. První část byla v roce 2016 úspěšná jen zčásti, protože se v jejím rámci nepodařilo dostat bezpečně modul Schiaparelli na povrch planety. Tento stroj byl určen k tomu, aby si na něm Evropská kosmická agentura (ESA) vyzkoušela přistání na čtvrté planetě naší sluneční soustavy.

I plány na cestu evropské pojízdné laboratoře na Mars provázely celou dobu problémy. Původně měla druhá mise ExoMars probíhat v roce 2018. Postupně se termín posunul na rok 2020 s tím, že se v létě měla vydat do vesmíru příslušná loď.

Kvůli koronavirové pandemii se však start odsunul až na rok 2022. To však Rusko napadlo Ukrajinu a tak Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila, že kvůli sankcím uvaleným na Rusko je start rusko-evropského aparátu v rámci mise ExoMars nepravděpodobný.

Od té doby se hledal dodavatel přistávací platformy, která měla nahradit tu ruskou s názvem Kozáček. Loni pak ESA oznámila, že dodavatelem bude společnost Airbus, a to na základě smlouvy se společností Thales Alenia Space (TAS), která je hlavním průmyslovým partnerem mise.

Vozítko bude mít na palubě i český vědecký přístroj WAM (Wave Analyser Module), který vyvinulo Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

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