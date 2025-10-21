Česko postaví malou družici, kterou daruje Ukrajině. Satelit pomůže v obraně

  17:00
Česká republika bude prvním státem, který Ukrajině daruje nově vyrobenou družici, jež umožní snímkování Země i za zhoršené viditelnosti. Ukrajina je doposud odkázána na satelitní snímky získané z cizích zdrojů.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Ministerstvo dopravy

Cílem vesmírné mise Drak je sestrojit a vypustit na oběžnou dráhu družici,...
První družice vesmírné mise Drak vyrazí do vesmíru na konci roku 2026. (21. 10....
Sestrojování družice v rámci vesmírné mise Drak. Její data mají posloužit...
Sestrojování družice v rámci vesmírné mise Drak. První stroj má do kosmu...
7 fotografií

České ministerstvo dopravy (MD), pod nějž spadají vesmírné aktivity, dnes na Czech Space Week oznámilo, že do roka postaví a daruje Ukrajině družici pro pozorování Země, která bude sbírat data bez ohledu na počasí či světelné podmínky. Podle ministra dopravy Martin Kupka je Česko prvním státem, který Ukrajině takovou technologii poskytne.

Na vývoji satelitu se budou podílet české firmy se zkušenostmi s kosmickými technologiemi, zejména se stavbou menších družic. Přístroj bude kombinovat radarový snímací systém (SAR), optickou a radiační detekci a monitorování radiofrekvenčního spektra.

Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské agresi, o takovou formu pomoci sama požádala, protože dosud je odkázaná na satelitní snímky dodané ze zahraničí. V budoucnu by družici z Česka měly doplnit další, které společně vytvoří konstelaci umožňující zajišťovat navigační, komunikační a další služby.

„Česká republika ukazuje, že dokáže vyvíjet a dodávat špičkové technologie, které mají reálný dopad, ať už v oblasti bezpečnosti, obnovy infrastruktury nebo ochrany obyvatelstva. Věříme, že tato mise pomůže Ukrajině posílit její schopnosti a zároveň podpoří naši spolupráci v oblasti kosmických technologií,“ uvedl Kupka.

Iniciativa podle zprávy MD navazuje na Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ukrajinskou státní kosmickou agenturou, podepsané v roce 2024. Vychází z jedné z největších podnikatelských misí od počátku ruské agrese na Ukrajině, a to cestu zástupců kosmických aktivit do České republiky, která proběhla v květnu letošního roku za účasti Státní kosmické agentury Ukrajiny a zástupců českého kosmického průmyslu a akademické sféry.

Projekt, který začne v následujících měsících, je součástí vládního programu na obnovu Ukrajiny, realizovaného ministerstvem dopravy ve spolupráci s ministerstvy zahraničí a průmyslu a obchodu.

Satelitní technologie hrají v konfliktu zásadní roli. Například síť Starlink, provozovaná společností SpaceX Elona Muska, zajišťuje vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím několika tisíc malých satelitů na nízké oběžné dráze, přibližně ve výšce 550 kilometrů. Její služby využívají ukrajinské i ruské ozbrojené síly.

Družice Drak

Již dříve uvedl server Kyiv Post, že firma TRL Space, která v Česku vyrábí malé satelity CubeSat, pracuje na plánované česko-ukrajinské satelitní sítí. Tato síť bude financována za pomoci kampaně, do které se může zapojit kdokoliv. Cílová částka sbírky byla stanovena na 150 milionů.

Brněnský satelit pomůže bránit Ukrajinu z vesmíru, detailně zaměří ruské jednotky

Síť by měli tvořit malé vojenské satelity DRAK s hmotností méně než 150 kilogramů, které budou obsahovat konvenční fotoaparát s vylepšeným rozlišením obrazu pod jeden metr na pixel. To by jej podle serveru mělo činit obzvláště účinným pro shromažďování strategické, provozní a taktické inteligence.

Cílem vesmírné mise Drak je sestrojit a vypustit na oběžnou dráhu družici, jejíž data mají posloužit obraně i obnově Ukrajiny.

Do roku 2031 by se mělo dostat na orbitu celkem pět DRAKů. Jejich klíčovou vlastností má být, na rozdíl od tradičních orbitálních družic, kde je nutné každý pořízený snímek nejprve stáhnout na řídicí stanici a teprve tam jej podrobit analýze, umělá inteligence, která bude třídit data a k odeslání vybere pouze relevantní snímky.

21. října 2024

Válka na Ukrajině

21. října 2025

17. října 2025  15:31

