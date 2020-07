KOMENTÁŘ: Proč v Česku vázne výzkum vesmíru? Brzdou je ministerstvo dopravy

Evropská kosmická agentura (ESA) bude vybírat další astronauty. Pro naši republiku by bylo vyslání jednoho Čecha do této exkluzivní garnitury příliš drahé. Uvedl to v Hospodářských novinách vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací na ministerstvu dopravy Ondřej Šváb. Odhadl, že český pozdrav z nadzemských výšin by nás celkem přišel na 50 milionů eur – a na to nemáme. Ovšem to je názor kšeftaře a neznalého vládního úředníka.