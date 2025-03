„Zvratková kometa“ předvede kadetům České cesty do vesmíru stav beztíže

Speciálně upravený letoun Airbus A310 projektu ZERO G přistává v Praze. | foto: Pavel Barták

Stav beztíže si většina lidí spojuje s kosmickými lety. Lze ho však zažít i na Zemi. Stačí se pohybovat v prostředí, kde vás gravitační síla urychluje stejně jako vše kolem vás. V takovém případě necítíte její účinky. Obvykle to znamená nějakou formu volného pádu. Jako astronauti byste si na chvíli mohli připadat třeba v případě, že by se s vámi na chvíli utrhl výtah. (I když z toho byste asi nebyli příliš nadšení.) Tíhovou sílu přestáváme krátce vnímat třeba i během skoku z vysokého můstku do bazénu na plovárně.

V pozemských podmínkách je však obtížné zažít volný pád po delší dobu. Všechna tělesa totiž brzdí odpor vzduchu. Při tréninku astronautů, vědeckých experimentech nebo jen tak pro zábavu se k dosažení beztížného stavu používají tzv. parabolické lety.

Pilot speciálně upraveného letadla nejprve stoupá pod úhlem asi 45 stupňů. Následně ubere tah motorů, takže se stroj dostane do volného pádu. Cestující v jeho polstrovaném břiše (míněno letadla, ne pilota) se po dobu okolo 25 sekund cítí, jako by na ně přestala působit zemská přitažlivost. Letadlo pak začne klesat, znovu pod úhlem 45 stupňů. Manévr se několikrát opakuje.

Během vzestupné a sestupné fáze zažívá posádka přetížení okolo 1,8 až dvojnásobku pozemské gravitace. Manévr je poměrně náročný na žaludek. Letadlům se proto přezdívá také „Zvratková kometa“.

V rámci doprovodného programu české kosmické mise si parabolický let na palubě airbusu Evropské kosmické agentury vyzkouší dvacet studentů. Jsou to nejlepší ze zhruba devíti stovek zájemců. Prošli náročným šestikolovým výběrem.

Na palubě letadla je doprovodí budoucí český astronaut Aleš Svoboda, herec a choreograf Yemi A.D., popularizátor astronomie Jan Spratek, zakladatel českého družicového týmu LASAR Simon Klinga a herečka Jana Plodková. S Alešem Svobodou chystáme během příštího týdne rozhovor.